Берлускони завел любовницу на 53 года младше него

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее купил футбольный клуб "Монца", разошелся со своей любовницей Франческой Паскале, с которой он поддерживал отношения в течение 12 лет.

Об этом сообщили итальянские СМИ, ссылаясь на заявление партии "Вперед, Италия", которую возглавляет Берлускони.

"Между ними сохраняется привязанность и настоящая и крепкая дружба, но не любовные отношения", – заявили в партии.

Реклама

С 22-летней моделью Франческой Паскале Сильвио Берлускони познакомился в 2008 году, когда она была одним из организаторов политической кампании в его поддержку.

Итальянские СМИ пишут, что сейчас 83-летний Берлускони поддерживает романтические отношения с 30-летним депутатом из его партии Мартой Фашина – папарацци застали пару вместе в одной из гостиниц в Швейцарии.

Напомним, не так давно внимание прессы было приковано к другому премьер-министру – британскому Борису Джонсону, который первым в истории Соединенного Королевства въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

А в 2018 году отличился 42-й президент США Билл Клинтон, который на церемонии прощания со скончавшейся певицей Ареттой Франклин "поедал глазами" 25-летнюю поп-звезду Ариану Гранде.