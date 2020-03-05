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Берлускони завел любовницу на 53 года младше него

5 марта, 16:06

Станислав Кожемякин

Экс-премьер Италии ушел от бывшей модели к своей соратнице по партии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее купил футбольный клуб "Монца", разошелся со своей любовницей Франческой Паскале, с которой он поддерживал отношения в течение 12 лет.

Об этом сообщили итальянские СМИ, ссылаясь на заявление партии "Вперед, Италия", которую возглавляет Берлускони.

"Между ними сохраняется привязанность и настоящая и крепкая дружба, но не любовные отношения", – заявили в партии.

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С 22-летней моделью Франческой Паскале Сильвио Берлускони познакомился в 2008 году, когда она была одним из организаторов политической кампании в его поддержку.

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Итальянские СМИ пишут, что сейчас 83-летний Берлускони поддерживает романтические отношения с 30-летним депутатом из его партии Мартой Фашина – папарацци застали пару вместе в одной из гостиниц в Швейцарии.

Напомним, не так давно внимание прессы было приковано к другому премьер-министру – британскому Борису Джонсону, который первым в истории Соединенного Королевства въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

А в 2018 году отличился 42-й президент США Билл Клинтон, который на церемонии прощания со скончавшейся певицей Ареттой Франклин "поедал глазами" 25-летнюю поп-звезду Ариану Гранде.

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Италия любовница Сильвио Берлускони

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