Берлускони унаследовал три млн евро от бывшей сотрудницы

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил в наследство три миллиона евро. Как сообщает ТАСС со ссылкой на новостной канал "РАИ-ньюс-24", скончавшаяся бывшая сотрудница генерального секретариата правительственного дворца Киджи оставила все свое имущество политику.

88-летняя незамужняя и бездетная женщина умерла около 20 дней назад. Как объявили адвокаты после вскрытия завещания, единственным наследником назначен Берлускони. Покойную и политика не связывали никакие родственные отношения.

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Как указывается в завещании, таким образом женщина хотела выразить признание за годы, которые проработала рядом с Берлускони, когда он возглавлял правительство.

81-летний политик, трижды занимавший пост премьера, сам небедный человек и входит в список "Форбс" самых богатых людей Италии, а одно время занимал в нем даже первую строчку. Никаких комментариев от его представителей пока не поступало.

Напомним, Берлускони признался, что в Трампе ему больше всего нравится его жена.

Кроме того, мы писали, что Берлускони споткнулся и разбил голову.

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