Без дистанции и масок: в центре Праги закатили "антикоронавирусный" пир (видео)

Чехи "прощались" с эпидемией, собравшись за огромным столом в центре своей столицы

В Чехии, которая ранее выразила готовность впустить украинских заробитчан, устроили пир в честь "прощания" с коронавирусной эпидемией.

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Как сообщает BBC, застолье прошло 30 июня в самом центре Праги – на Карловом мосту, где местный ресторатор Ондрей Кобза установил 500-метровый стол. Все желающие могли присоединиться к празднованию, и люди охотно делились принесенными из дому блюдами и напитками, в том числе и алкоголем.

Как видно на видео, все празднующие словно забыли о карантинных мерах – не соблюдали дистанцию и не носили маски.

Видео: Reuters Видео: Reuters

Однако из-за нехватки туристов власти все же одобрили это мероприятие, даже несмотря на то, что за два дня до этого, 28 июня, в Чехии обнаружили 260 новых заразившихся коронавирусом – это самый высокий показатель с конца апреля.

Всего же с начала распространения инфекции в Чехии зарегистрировали менее 12 тысяч заразившихся, из которых 7,7 тысяч уже выздоровели, а около 350 скончались.

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Напомним, что реакция Чехии на эпидемию коронавируса была одной из самых оперативных среди стран Европы, а уже 18 мая глава Минздрава Адам Войтех объявил о преодолении кризиса в стране и завершении чрезвычайного положения. Однако сразу же после этого в Чехии произошел резкий всплеск новых случаев заражения.

На данный момент в Чехии разрешены публичные собрания до тысячи человек, а бассейнам, музеям, зоопаркам и замкам разрешено работать без ограничения по количеству посетителей. С прошлого месяца рестораны, бары и пабы обслуживают людей в помещениях.

Ранее Совет ЕС опубликовал список "зеленых" стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз. И хотя Украины в нем нет, некоторые категории украинцев все же смогут попасть в Европу.

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