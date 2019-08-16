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Без "друзей Путина": в Италии сформируют новое правительство

Сегодня, 14:44

Демократы и "5 звезд" могут объединиться без пророссийской "Лиги" Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: REUTERS/Ciro de Luca

Маттео Сальвини. Фото: REUTERS/Ciro de Luca

После того, как вице-премьер Италии и лидер правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини объявил о крахе коалиции и потребовал проголосовать за вотум недоверия правительству Джузеппе Конте, он вообще рискует остаться не у дел.

По данным издания ANSA, две других партии – правящее движение "5 звезд" и левоцентристы из Демократической партии – могут сформировать свое правительство.

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"Нужна договоренность в немецком стиле, как, например, между Христианско-демократическим союзом и Социал-демократической партией. Мы садимся, ведем переговоры, анализируем точки зрения в пользу страны и выбираем лучшие мысли, чтобы создать другой подход", – заявил 16 августа лидер парламентской фракции демократов Грациано Дельрио.

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Как ожидается, 20 августа демократы и члены "5 звезд" проголосуют против вотума недоверия, после чего президент Серджио Матарелла может назначить временное правительство из этих партий.

Напомним, ранее Маттео Сальвини пригрозил покинуть правительство в том случае, если он не добьется значительного снижения налогов в стране.

Как мы уже писали, из-за своей откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он  называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

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Италия парламент лига вотум недоверия Конте сальвини

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