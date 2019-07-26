Без танков и броневиков: Сербию жестко наказали за дружбу с Путиным

Румыния задержала на территории страны часть военной техники, которую Россия хотела доставить в Сербию

Танк Т-72. Фото: Минобороны РФ

Из-за санкций, которые правительство Евросоюз ввел в отношении России, Румыния запретило транспортировать военную технику из РФ в Сербию по Дунаю.

Об этом 26 июля сообщили в румынском Министерстве иностранных дел, ответив на недовольство сербских властей.

"Согласно действующим правилам, для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных грузов должны быть выполнены определенные условия. Среди этих условий числится в том числе и то, что лицензия может быть выдана только румынскому оператору, который может оказывать такие услуги по транспортировке груза", – гласит коммюнике МИД Румынии.

Как отмечается, Бухарест не может выдать России лицензию на транзит "из-за санкций, которые приняты Европейским союзом" в отношении этой страны.

"Поэтому соответствующие органы Румынии не могли выдать такую лицензию", – подчеркивается в документе.

Стоит отметить, что накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории, обвинив ее в нарушении Дунайской навигационной конвенции.

Таким образом, Россия не смогла вернуть Сербии 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, которые находились в РФ для ремонта и модернизации. По некоторым данным, переправить также предстоит шесть модернизированных истребителей МиГ-29, и четыре вертолета Ми-17 и Ми-35. По данным румынского телевидения часть военной техники была задержана на территории страны.

Напомним, в прошлом году стало известно о летно-тактических учениях, которые Сербия хотела провести совместно с Россией.

При этом ранее в Кремле заявили, что Россия пока не спешит в вопросе поддержки Сербии, у которой в настоящее время обостряется конфликт с Косово.

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