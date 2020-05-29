Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Без тестов и мазков: коронавирус научились определять на запах

29 мая, 06:36

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Финляндии научили собак важному во время эпидемии ремеслу

Вслед за Англией, где собак решили научить определять инфицированных коронавирусом по запаху, аналогичный проект запустили и в Финляндии.

Как сообщает Deutsche Welle, потенциал у этого метода диагностики – огромный, поскольку собаки научились отличать образцы мочи здоровых людей и заболевших COVID-19 всего через несколько недель после начала тренировок.

А спустя еще некоторое время точность определения образцов зараженных людей оказалась такой же высокой, как и ПЦР-тест.

Реклама

"У нас есть солидный опыт в обучении собак, выявляющих запахи, связанные с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах", – говорит руководитель проекта DogRisk Анна Хильми-Бьoркман из университета Хельсинки.

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

На данном этапе ученые c факультетов ветеринарной медицины и медицины человека вышли на финишную прямую и приступили к рандомизированному двойному слепому тесту собак, в ходе которого животным придется проанализировать большее количество образцов пациентов.

Если эта стадия увенчается успехом, можно будет говорить о применении метода диагностики коронавируса "на запах" в клинической практике.

При этом, как уже сообщалось, собаки также могут заражаться коронавирусом, но случаев обратной передачи – от четвероногого человеку – пока что не фиксировали.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Финляндия собаки собака вирус коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 маяЕвросоюз
Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото
Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фотоFun
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубежЭкономика
Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля
Совбез ООН по Крыму: победа или провал КремляПолитика
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика
В Чехии после отмены ЧП случился новый всплеск коронавируса
В Чехии после отмены ЧП случился новый всплеск коронавирусаЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...