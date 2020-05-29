Без тестов и мазков: коронавирус научились определять на запах

Вслед за Англией, где собак решили научить определять инфицированных коронавирусом по запаху, аналогичный проект запустили и в Финляндии.
Как сообщает Deutsche Welle, потенциал у этого метода диагностики – огромный, поскольку собаки научились отличать образцы мочи здоровых людей и заболевших COVID-19 всего через несколько недель после начала тренировок.
А спустя еще некоторое время точность определения образцов зараженных людей оказалась такой же высокой, как и ПЦР-тест.
"У нас есть солидный опыт в обучении собак, выявляющих запахи, связанные с болезнями. Было фантастически видеть, как быстро собаки чувствуют новый запах", – говорит руководитель проекта DogRisk Анна Хильми-Бьoркман из университета Хельсинки.
На данном этапе ученые c факультетов ветеринарной медицины и медицины человека вышли на финишную прямую и приступили к рандомизированному двойному слепому тесту собак, в ходе которого животным придется проанализировать большее количество образцов пациентов.
Если эта стадия увенчается успехом, можно будет говорить о применении метода диагностики коронавируса "на запах" в клинической практике.
При этом, как уже сообщалось, собаки также могут заражаться коронавирусом, но случаев обратной передачи – от четвероногого человеку – пока что не фиксировали.
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