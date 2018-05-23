Безвиз будет за деньги: как оформить заявку ETIAS для въезда в ЕС (инструкция)

Новая пограничная система обойдется в 212 млн евро, а заработать должна через три года

Год назад, 22 мая 2017 года, была поставлена точка в многолетних попытках нашей страны получить безвизовый режим с ЕС. В официальном вестнике Евросоюза опубликовали соответствующее решение, и 11 июня оно вступило в силу. На сегодняшний день, по словам президента Петра Порошенко, безвизом уже воспользовались 500 тысяч украинцев.

Сейчас в ЕС работают над разработкой новой системы контроля — ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Предполагается, что она будет автоматически проверять безвизовых путешественников со всех стран по нескольким базам безопасности. Для этого нужно будет предварительно подавать заявку через интернет (см. инфографику).

В конце апреля Совет Европы и Европарламент согласовали финальный вариант проекта. В июле его вынесут на голосование в ЕП, и, если не будет препятствий, с 2021 года система вступит в силу. Евросоюзу она влетит в копеечку: в 212 млн евро обойдется разработка сайта и мобильного приложения, еще в 85 млн евро — ежегодное обслуживание. Первые три года система будет работать только для туристов, прибывающих в ЕС самолетами и кораблями. А жителям четырех безвизовых стран — Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра — и вовсе не нужно будет получать предварительное разрешение на поездку.

При этом европейцы уверяют: для законопослушных украинцев проблем не будет.

"Подавляющее большинство заявителей (как ожидается, более 95%) получит положительное решение уже через несколько минут после оплаты (7 евро на 3 года), если не будет совпадений с контрольными базами данных, контрольным списком ETIAS или нарушений четко определенных правил. Из примерно 5% заявителей, в отношении которых будет обнаружено совпадение, 3—4%, как ожидается, получат положительное решение после проверки данных", — отмечают в Еврокомиссии.

По их словам, система ETIAS — это не виза, ведь украинцам не придется собирать многочисленные справки, стоять очереди в консульства и платить 35 евро сбора: "Предварительная авторизация упростит проверки на границе, обеспечит слаженную оценку рисков и существенно уменьшит количество отказов во въезде на пунктах пересечения границы".

Куда и на чем ездят украинцы

По данным Госпогранслужбы, с момента получения безвиза по конец апреля страны Евросоюза посетили 17,6 млн украинцев, из которых по биометрике выехали 4,2 млн человек, а по безвизу — почти полмиллиона наших соотечественников.

"Чаще всего украинцы выбирают маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, реже — через пункты пропуска на границе со Словакией. Большинство путешествующих выбрали авиационные пункты пропуска. Меньше всего выбирают путешествия морем", — говорят пограничники.

Кстати, заполняя анкету для заявки ETIAS, нужно будет указывать и ряд необычных обстоятельств: были ли вы в странах, где бушуют эпидемии или недавно случался теракт.