Безвиз не бесплатно: как и почему Евросоюз меняет правила въезда

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С 2021 года Евросоюз меняет правила безвизового въезда. Наличия биометрического паспорта, брони отеля и билетов обратно будет уже недостаточно. Чтобы заехать в Шенгенскую зону, нужно получить разрешение в электронной системе предварительной регистрации ETIAS (The European Travel Information and Authorization System), указав персональные данные, цель и страну визита. Услуга обойдется в 7 евро. Разрешение будет действительно 3 года или весь срок действия вашего паспорта. Получать его нужно будет всем гражданам стран, у которых с ЕС безвиз: американцам, канадцам, украинцам, и даже британцам после Brexit.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых путешествий в ЕС для граждан третьих стран (то есть, с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, к примеру, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, США и Японии)", – говорится в посте миссии Украины в ЕС в Facebook.

Над внедрением такой системы в Евросоюзе работают еще с 2008 года. Принадлежит инициатива по большей части Германии и Франции, но 12 лет назад другие страны-члены ЕС ее не поддержали. Вернулись к ETIAS пару лет назад, когда перед Евросоюзом остро стал вопрос решения миграционного кризиса и борьбы с террористическими угрозами.

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По словам европарламентариев, сейчас у пограничных и правоохранительных органов практически нет информации о безвизовых путешественниках, которым разрешено пребывать в Шенгенской зоне до 90 дней. При этом аналогичные системы предварительной регистрации путешественников уже давно действуют в США, Канаде и Австралии. С 2021 года такую систему вводит и ЕС.

Уже со следующего года минимум за 72 часа до прибытия в страну ЕС нужно будет получить онлайн-разрешение в системе ETIAS. После регистрации на сайте https://etias.com/what-is-etias в специальной электронной форме нужно указать:

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персональные данные: ФИО, пол, дата рождения и т.д;

домашний и адрес электронной почты;

сведения об образовании;

паспортные данные;

трудоустройство;

цель и страна визита;

данные о судимостях, употреблении наркотиков, поездках в зоны конфликтов, иммиграции и т.д.

Предварительная регистрация обойдется в 7 евро. Хотя еще пару лет назад в Еврокомиссии хотели установить "таксу" в 10 евро. Онлайн-заявку должны будут оставлять путешествующие в ЕС в возрасте 18-70 лет (лицам до 18 лет и старше 70 лет регистрация бесплатная).

Регистрация, как уверяют в Брюсселе, займет всего 10 мин, а ответ придет через пару часов. Данные заявителя будут проверяться по базам Шенгенской информационной системы (SIS), Визовой информационной системы (VIS), Европола, электронной базы данных украденных и утерянных проездных документов (SLTD) и Интерпола.

Кстати, аналогичные нововведения после Brexit коснутся и европейцев, которые захотят посетить Великобританию. В планах партии Бориса Джонсона обязать европейцев въезжать в Соединенное Королевство по загранпаспортам и только после предварительной платной авторизации. По мнению правительства Бориса Джонсона, это может принести в бюджет дополнительных 5 млрд фунтов в год и существенно обезопасить страну от нелегальных мигрантов и криминальных элементов. Однако, когда официальный Лондон введет свою систему авторизации, там пока не говорят.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько украинцев поддерживают безвиз, сколько граждан относятся к нему нейтрально, и сколько – негативно. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Brexit

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