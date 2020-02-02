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Бил и кусал прохожего: заробитчанину в Польше грозит 12 лет тюрьмы

2 февраля, 13:01

Украинский работник объяснил свой поступок тем, что поляк не дал ему вызвать скорую

Фото: полиция Польши

Фото: полиция Польши

В столице Польши, где ранее пытались сжечь квартиру заробитчан, задержали украинца, который напал на мужчину и хотел силой отобрать дорогой смартфон.

Как сообщили в полиции Варшавы, инцидент произошел вечером 28 января в южной части города. 28-летний гражданин Украины подошел к прохожему поляку и попросил того вызвать скорую помощь.

Когда тот отказал, украинец повалил мужчину на тротуар, стал бить по голове, кусать и пытался вырвать из рук телефон за 5 тыс. злотых (32 тыс. грн). Другие прохожие оттащили злоумышленника и вызвали полицию.

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Задержанный объяснил свои действия тем, что коллеги (он работает в одном из варшавских ресторанов) его отравили, что-то подсыпав в еду. Он чувствовал недомогание и поэтому обратился к прохожему поляку за помощью.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Когда врачи, которых вызвали на место событий, не обнаружили у украинца никаких проблем со здоровьем, его доставили в полицейский участок. На следующий день он предстал перед судом, где ему предъявили обвинения, по которым мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.

Напомним, прошлым летом в Варшаве ограбили 28-летнего украинца – выдававший себя за работника железной дороги злоумышленник дал ему выпить воды с наркотиками, после чего тот отключился.

А в сентябре польские правоохранители взяли под стражу двух украинцев и украинку за шутку о теракте во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых присутствовал также и президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: Сегодня

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