Благодарность медикам: в Бельгии аплодировали врачам, которые боротся с коронавирусом

В Бельгии по примеру Франции и Нидерландов стартовал ежевечерний флешмоб

В Брюсселе и других городах Бельгии ровно в 20:00 раздались аплодисменты из открытых окон домов и с балконов – так бельгийцы в изоляции из-за коронавируса, благодарили медицинский персонал, который борется с опасной пандемией.

В Бельгии по примеру Франции и Нидерландов стартовал ежевечерний флешмоб в поддержку тех, кому в эти дни досталась самая нелегкая доля в общем противостоянии распространению коронавируса.

"Вечером и в ближайшие вечера, будьте в вашем окне или на балконе, рандеву в 20:00 (22:00 мск), чтобы аплодировать медицинскому и больничному персоналу. Передайте это сообщение вашим соседям. Покажем солидарность и признательность за их столь ценную работу", – написал в своем Twitter глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт.

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Видео: Reuters

В Бельгии с полудня 18 марта вступили в силу жесткие ограничительные меры, которые предписывают жителям страны оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: обязательных покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.

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За исполнением этих мер следит полиция.

Ранее сообщалось о 1486 выявленных случаях заражения коронавирусом. В Бельгии было зарегистрировано 14 летальных исходов у зараженных пациентов.

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