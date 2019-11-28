Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Блэкаут во Франции: Париж и пригороды на несколько минут погрузились во тьму

28 ноября, 01:04

Технический инцидент произошел на трансформаторной подстанции в Сержи-Понтуаз

/ Фото: Pexels

Французская столица и целый ряд коммун в регионе Иль-де-Франс на несколько минут остались без электричества из-за аварии на электрической подстанции в коммуне Сержи-Понтуаз к северо-западу от Парижа. Об этом сообщает оператор электросетей RTE.

"Технический инцидент произошел на трансформаторной подстанции в Сержи-Понтуаз и привел к отключению света в Париже, департаменте О-де-Сен и Валь-д’Уаз. Мобилизация команд RTE и Enedis позволила быстро восстановить подачу электроэнергии", — гласит короткое заявление оператора.

Реклама

В тренде
В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео из разных частей города. На одном из них можно увидеть погруженные во тьму Елисейские Поля, где, впрочем, спустя несколько секунд вновь загорелись рождественская иллюминация и фонари. Очевидцы сообщают, что во время этого непродолжительного инцидента погасли огни на Эйфелевой башне и на Триумфальной арке в центре города. В большинстве районов электричество появилось спустя пару минут.

Напомним, что 29 марта 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция Париж электричество пригород блэкаут

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)Политика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – МаасПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...