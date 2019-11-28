Блэкаут во Франции: Париж и пригороды на несколько минут погрузились во тьму

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Французская столица и целый ряд коммун в регионе Иль-де-Франс на несколько минут остались без электричества из-за аварии на электрической подстанции в коммуне Сержи-Понтуаз к северо-западу от Парижа. Об этом сообщает оператор электросетей RTE.

"Технический инцидент произошел на трансформаторной подстанции в Сержи-Понтуаз и привел к отключению света в Париже, департаменте О-де-Сен и Валь-д’Уаз. Мобилизация команд RTE и Enedis позволила быстро восстановить подачу электроэнергии", — гласит короткое заявление оператора.

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Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео из разных частей города. На одном из них можно увидеть погруженные во тьму Елисейские Поля, где, впрочем, спустя несколько секунд вновь загорелись рождественская иллюминация и фонари. Очевидцы сообщают, что во время этого непродолжительного инцидента погасли огни на Эйфелевой башне и на Триумфальной арке в центре города. В большинстве районов электричество появилось спустя пару минут.

Напомним, что 29 марта 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

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