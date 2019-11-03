Ближайший помощник Джонсона оказался связан с Россией – западные СМИ

Каммингс во время референдума о Brexit 2016 года был главой агитационной платформы евроскептиков Vote Leave

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Британская оппозиционная Лейбористская партия заинтересовалась обстоятельствами приема на работу главного советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона Доминика Каммингса из-за его работы в России в 90-х годах. Об этом сообщает газета Sunday Times.

По ее информации, теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри направила запрос своему коллеге в правительстве, главе Форин офиса Доминику Раабу, в котором попросила ответить на вопрос, какой уровень допуска к секретной информации Каммингс получил при устройстве на нынешнюю должность. Как говорится в статье, причиной обращения лейбористов стала полученная от неназванного источника информация о том, что прошлая деятельность "правой руки" Джонсона в России вызывает "серьезную обеспокоенность". Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МИ-5 и внешней разведки МИ-6.

Как говорится в статье, Торнберри, в частности, поинтересовалась, не вызывает ли прошлое Каммингса обеспокоенности в свете того, что он получил "доступ к секретным материалам самого высокого уровня или того, чтобы он получил столь большие возможности влиять на политику правительства Великобритании". Ни представители секретариата британского кабинета министров, ни сам Каммингс не стали комментировать эту информацию.

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В статье не говорится, чем именно занимался в России с 1994-го по 1997 год нынешний помощник Джонсона, под влиянием которого, по данным британских СМИ, премьер совершил некоторые из своих наиболее ключевых действий. В их числе – роспуск парламента на пять недель. Это решение, вызвавшее в Великобритании настоящую политическую бурю, было в итоге отменено Верховным судом.

Вместе с тем, по информации газеты Daily Mirror, выпускник факультета истории древнего мира и современной истории Оксфордского университета занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом сам Каммингс, уточняет издание, не говорил по-русски, а проект закончился безуспешно. Сайт же сторонников британской правящей Консервативной партии conservativehome. com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.

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В Великобритании Каммингс работал помощником министра образования Майкла Гоува, а во время референдума о Brexit 2016 года был главой агитационной платформы евроскептиков Vote Leave.

Напомним, Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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