Боевики на Донбассе запланировали "выборы": появилась реакция Франции

Сегодня, 19:49

Объявление о проведении "выборов" 11 ноября 2018 года противоречит Минским соглашениям, заявили в Париже

Франция отреагировала на решение боевиков. Фото: архив
Франция отреагировала на решение боевиков. Фото: архив

Проведение новых фейковых выборов "глав" так называемых "ДНР/ЛНР" противоречит Минским соглашениям, которые являются единственным законным механизмом на пути урегулирования конфликта в Донбассе. Такую позицию озвучила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

"Франция напоминает о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Объявление о проведении "выборов" 11 ноября 2018 года противоречит Минским соглашениям, которые остаются единственными рамками политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - заявила она.

Как напомнила дипломат, "Минские соглашения предполагают, что проведение выборов на территориях, которые сегодня находятся под контролем сепаратистов, должны проводиться в соответствии с украинским законом об особом статусе" данных территорий.

"Любая инициатива, которая не соответствует этим условиям, таким образом, должна быть осуждена", - считает представитель МИД Франции.

Ранее в МИД Украины заявили, что проведение фейковых "выборов" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса станет подтверждением нежелания России выполнять минские соглашения. 

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.  
выборы, Франция, Донбасс, днр
Источник:

ТАСС

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