Более 10 человек пострадали из-за задымления в салоне самолета, приземлившегося в Валенсии

Более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. Об этом сообщило в понедельник агентство Европа Пресс.
Пассажиры воздушного судна, следовавшего из лондонского аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. Инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени.
В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения. Еще около 10 пассажиров получили ссадины, когда покидали самолет. Причины произошедшего пока не уточняются.
Ранее мы писали, что в прошлом месяце у летевшего над США авиалайнером Delta Air Lines произошла авария: просто в небе у самолета сломался один из двигателей, из-за чего самолет совершил экстренную посадку, не долетев до пункта назначения. В результате произошедшего никто не пострадал.
Кроме того, в американском штате Вашингтон небольшой самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Повторился инцидент, который произошел на юге Калифорнии, где в прошлом году самолет тоже приземлился прямо на шоссе.
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