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Более 10 человек пострадали из-за задымления в салоне самолета, приземлившегося в Валенсии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/British%20Airways,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/British%20Airways,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 2019-08-06T02:36:21+03:00 Евросоюз Пассажиры покинули самолет с помощью надувных трапов

Более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. Об этом сообщило в понедельник агентство Европа Пресс.

Пассажиры воздушного судна, следовавшего из лондонского аэропорта Хитроу в Валенсию, покинули самолет с помощью надувных трапов. Инцидент произошел в районе 19:00 по местному времени.

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В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения. Еще около 10 пассажиров получили ссадины, когда покидали самолет. Причины произошедшего пока не уточняются.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце у летевшего над США авиалайнером Delta Air Lines произошла авария: просто в небе у самолета сломался один из двигателей, из-за чего самолет совершил экстренную посадку, не долетев до пункта назначения. В результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, в американском штате Вашингтон небольшой самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Повторился инцидент, который произошел на юге Калифорнии, где в прошлом году самолет тоже приземлился прямо на шоссе.

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