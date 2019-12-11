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Более 300 тысяч людей стали участниками акций протестов во Франции

11 декабря, 02:18

В министерстве уточняют, что 31 тысяча из них собрались в Париже

Видео: Reuters

Около 339 тысяч демонстрантов приняли участие в акциях протеста во Франции против планов властей по пенсионной реформе, сообщают во французском МВД.

В министерстве уточняют, что 31 тысяча из них собрались в Париже.

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Эти данные значительно ниже, чем в прошлый четверг. Тогда к протестам против пенсионной реформы присоединились, по информации МВД, более 800 тысяч человек.

Со своей стороны профсоюзы, организовавшие демонстрации, заверили, что во вторник собрались 885 тысяч участников акций протеста.

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Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Напомним, из-за забастовки образовались пробки протяженностью почти 580 км в столичном регионе Иль-де-Франс. Диспетчеры такси честно сдержали обещание оставить на прежнем уровне цены в день массовых протестов 5 декабря, приуроченных к началу забастовки против пенсионной реформы.

Кроме того, недавно во Франции прошел "протест тракторов". Работники аграрного сектора провели 27 ноября в Париже акцию протеста против ухудшения условий для их работы из-за требований международных организаций и решений местных властей.

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Франция протесты Париж профсоюз полиция

Источник: Интерфакс

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