Более 60 человек пострадало в ходе акций протеста в Каталонии

Большинство — 41 человек — получили травмы в Барселоне

Фото: REUTERS/Rafael Marchante, Jon Nazca, Albert Gea

Минимум 62 человека пострадали в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона.

Большинство — 41 человек — получили травмы в Барселоне.

В Каталонии началась всеобщая забастовка. В разных городах региона проходят многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы.

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По предварительным данным, в Барселоне задержаны не менее 17 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

Напомним, ранее на этой неделе, помимо приговора девятерым бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании также издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

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Это спровоцировало новую волну беспорядков в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты в которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.

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