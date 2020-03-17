Более двух десятков украинцев застряли в аэропорту Будапешта из-за коронавируса

В международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне.
Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии в Facebook.
"По состоянию на 20:00 (по киевскому времени) в аэропорту находится 21 украинец. Учитывая продолжение прибытия рейсов, их количество может возрасти", – отмечают украинские дипломаты.
В связи с запретом с 17 марта въезда в Венгрию иностранцев, в т.ч. граждан Украины, всех иностранных пассажиров, прибывающих в Будапештский международный аэропорт имени Ференца Листа, размещают в специальных транзитных зонах, где они ожидают своего отъезда.
По словам дипломатов, украинские граждане обеспечены водой и питанием.
"Посольство работает, чтобы получить для них разрешение покинуть зону аэропорта и осуществить транзит через Венгрию в Украину. В аэропорту с нашими гражданами находится дипломат Посольства Украины в Венгрии. Просим терпения и понимания до решения вопроса", - добавили в посольстве.
Позже стало известно, украинские граждане покинули аэропорт и на автобусах направляются к украинской границе.
Между тем, посольство Украины в Германии пытается решить вопрос о возвращении домой 44 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе.
А авиакомпания Sky Up Airlines уже начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха. Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.
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