Более двух десятков украинцев застряли в аэропорту Будапешта из-за коронавируса

В международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии в Facebook.

"По состоянию на 20:00 (по киевскому времени) в аэропорту находится 21 украинец. Учитывая продолжение прибытия рейсов, их количество может возрасти", – отмечают украинские дипломаты.

Реклама

В связи с запретом с 17 марта въезда в Венгрию иностранцев, в т.ч. граждан Украины, всех иностранных пассажиров, прибывающих в Будапештский международный аэропорт имени Ференца Листа, размещают в специальных транзитных зонах, где они ожидают своего отъезда.

По словам дипломатов, украинские граждане обеспечены водой и питанием.

В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

"Посольство работает, чтобы получить для них разрешение покинуть зону аэропорта и осуществить транзит через Венгрию в Украину. В аэропорту с нашими гражданами находится дипломат Посольства Украины в Венгрии. Просим терпения и понимания до решения вопроса", - добавили в посольстве.

Позже стало известно, украинские граждане покинули аэропорт и на автобусах направляются к украинской границе.

Между тем, посольство Украины в Германии пытается решить вопрос о возвращении домой 44 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе.

А авиакомпания Sky Up Airlines уже начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха. Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама