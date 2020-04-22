Болезненный антирекорд: коронавирус в Италии унес жизни более четверти миллиона людей

В то же время за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2 943 человека

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за сутки составило 437 человек, общее количество жертв достигло 25 085. Такие данные озвучил Департамент гражданской защиты.

За минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 2 384. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 187 327, за 24 часа заразилось на 3 370 человек больше, чем днем ранее. Количество излечившихся достигло 54 543 человек.

Снижается количество числящихся в настоящий момент больными. Сейчас в Италии инфицированы 107 699 человек, что на 10 меньше, чем днем ранее.

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Согласно последним данным Национальной федерации орденов итальянских медиков, число умерших от коронавируса врачей в стране достигло 145.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что до конца недели представит план правительства по постепенному выходу из карантина, который действует с 10 марта. Его срок истекает 3 мая. Премьер также указал на необходимость использования средств индивидуальной защиты от заражения до момента, пока не будет получена вакцина от коронавируса.

Ранее сообщалось, что медики Италии и Испании рассказали о новом симптоме коронавируса.

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