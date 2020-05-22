Болгария демонтирует советский памятник: Россия яростно отреагировала

Вслед за Прагой, где полтора месяца назад снесли памятник советскому маршалу Коневу, еще одна европейская столица приняла решение демонтировать монумент времен СССР.

Как сообщает Svobodna Evropa, ранее в этом месяце руководство Лозенецкого района болгарской Софии решило переместить памятник "советским освободителям Болгарии" из парка Черни-Врых в открытый в 2011 году Музей социалистического искусства.

В России на это отреагировали предсказуемо резко – посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров выразил главе района Константину Павлову свое "глубокое возмущение".

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По его словам, под памятником могут оставаться останки советских солдат, а их раскопки, соответственно, могут был расценены как попытка реабилитации нацизма

В письме послу Павлов ответил, что администрация района вправе сформулировать собственное мнение о его развитии, и что, если советские останки все же обнаружат, их похоронят "в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

При этом болгарский политик переслал письмо Макарова болгарскому министру иностранных дел Екатерине Захаровой и потребовал ее отреагировать на вмешательство Москвы во внутренние дела Болгарии.

Впрочем, кроме районной власти, для демонтажа памятника понадобятся разрешения от мэра, городского совета, Национального института недвижимого культурного наследия и даже Министерства обороны.

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Следует отметить, что, кроме памятника советским солдатам, Константин Павлов предложил переместить в музей и памятник "Мост дружбы", на котором изображены болгарин и россиянин, а также дать парку Черни-Врых имя убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской.

Напомним, что Болгария уже не впервые за последний год выступает против Советского Союза – в прошлом сентябре София напомнила Кремлю о том, что во время Второй мировой войны СССР оккупировал страну.

Как уже сообщалось, недавно памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесли в чешской столице Праге. Это тоже спровоцировало скандал с Россией, а пражскому мэру и главе одного из районов выделили государственную охрану из-за слухов о готовящемся покушении.

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