Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Болгария демонтирует советский памятник: Россия яростно отреагировала

22 мая, 11:40

Станислав Кожемякин

Перенос памятника "советским воинам-освободителям" в музей возмутил посла РФ

Вслед за Прагой, где полтора месяца назад снесли памятник советскому маршалу Коневу, еще одна европейская столица приняла решение демонтировать монумент времен СССР.

Как сообщает Svobodna Evropa, ранее в этом месяце руководство Лозенецкого района болгарской Софии решило переместить памятник "советским освободителям Болгарии" из парка Черни-Врых в открытый в 2011 году Музей социалистического искусства.

В России на это отреагировали предсказуемо резко – посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров выразил главе района Константину Павлову свое "глубокое возмущение".

Реклама

По его словам, под памятником могут оставаться останки советских солдат, а их раскопки, соответственно, могут был расценены как попытка реабилитации нацизма

В письме послу Павлов ответил, что администрация района вправе сформулировать собственное мнение о его развитии, и что, если советские останки все же обнаружат, их похоронят "в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

При этом болгарский политик переслал письмо Макарова болгарскому министру иностранных дел Екатерине Захаровой и потребовал ее отреагировать на вмешательство Москвы во внутренние дела Болгарии.

Впрочем, кроме районной власти, для демонтажа памятника понадобятся разрешения от мэра, городского совета, Национального института недвижимого культурного наследия и даже Министерства обороны.

Реклама

Следует отметить, что, кроме памятника советским солдатам, Константин Павлов предложил переместить в музей и памятник "Мост дружбы", на котором изображены болгарин и россиянин, а также дать парку Черни-Врых имя убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской.

Напомним, что Болгария уже не впервые за последний год выступает против Советского Союза – в прошлом сентябре София напомнила Кремлю о том, что во время Второй мировой войны СССР оккупировал страну.

Как уже сообщалось, недавно памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесли в чешской столице Праге. Это тоже спровоцировало скандал с Россией, а пражскому мэру и главе одного из районов выделили государственную охрану из-за слухов о готовящемся покушении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Болгария ссср памятник демонтаж софия останки советский союз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 маяЕвросоюз
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубежЭкономика
Вторая волна коронавируса будет опасней: в ВОЗ объяснили почему
Вторая волна коронавируса будет опасней: в ВОЗ объяснили почемуЕвросоюз
Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкции
Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкцииПолитика
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...