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Болгария ищет в Черном море замену российскому газу

Сегодня, 19:31

Страна начнет разведку газа и нефти у своего Черноморского побережья при помощи Shell

Фото: Pixabay
Болгария ищет в Черном море замену российскому газу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb2/cfb/5c9bb2cfb01ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb2/cfb/5c9bb2cfb01ad.jpg Евросоюз Страна начнет разведку газа и нефти у своего Черноморского побережья при помощи Shell

Болгария попробует несколько снизить свою полную зависимость от российского газа, и с этой целью компания Royal Dutch Shell, заключив контракт с испанской Repsol и австралийской Woodside Energy начнет разведку газа и нефти у Черноморского побережья этой страны.

Как пишет Euractiv, сделку о глубоководных разведочных работах София и Shell заключили в 2016 году.

Стоит отметить, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил болгарские власти о том, что уже в следующем году Россия может прекратить транзит газа через эту страну и не продлит газопровод "Турецкий поток" в Болгарию, Сербию и Венгрию, если Евросоюз продолжит препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

На данный момент российский газ в Болгарию поставляется через Украину.

Однако напомним, как уже сообщалось, в Болгарии отобрали из одиннадцати участвовавших пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, через который будет поставляться азербайджанский газ.

Как мы уже писали, в январе газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz согласился принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".

Кроме того, сообщалось, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа.

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Тег газ, Болгария, Газпром, Черное море, газопровод, месторождение, бурение

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