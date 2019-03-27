Болгария ищет в Черном море замену российскому газу
Страна начнет разведку газа и нефти у своего Черноморского побережья при помощи Shell
Болгария попробует несколько снизить свою полную зависимость от российского газа, и с этой целью компания Royal Dutch Shell, заключив контракт с испанской Repsol и австралийской Woodside Energy начнет разведку газа и нефти у Черноморского побережья этой страны.
Как пишет Euractiv, сделку о глубоководных разведочных работах София и Shell заключили в 2016 году.
Стоит отметить, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил болгарские власти о том, что уже в следующем году Россия может прекратить транзит газа через эту страну и не продлит газопровод "Турецкий поток" в Болгарию, Сербию и Венгрию, если Евросоюз продолжит препятствовать поставкам газа по этому маршруту.
На данный момент российский газ в Болгарию поставляется через Украину.
Однако напомним, как уже сообщалось, в Болгарии отобрали из одиннадцати участвовавших пять компаний и международных проектов для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, через который будет поставляться азербайджанский газ.
Как мы уже писали, в январе газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz согласился принимать газ, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".
Кроме того, сообщалось, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа.
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