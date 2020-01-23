Болгария обвинила трех россиян в отравлении владельца оружейной компании

Покушение ГРУ на Емилиана Гебрева, его сына и директора его фирмы произошло в 2015 году

Емилиян Гебрев. Фото: скриншот

Болгария объявила в международный розыск трех граждан России, которых подозревают в покушении на болгарского бизнесмена, его сына и директора его фирмы.

Об этом 23 января сообщила пресс-служба прокуратуры страны, отметив, что троих россиян обвиняют в покушении на убийство – попытке преднамеренного отравления Емилиана Гебрева, Христо Гебрева и некоего В. Т.

"Они обвиняются в том, что в период с 28.04.2015 по 04.05.2015 в качестве соучастников предприняли в Софии попытку убийства жертв таким способом и средствами, представляющими опасность для множества жизней, как интоксикация неопознанным фосфорорганическим веществом", – отметили в прокуратуре.

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В связи с этим отмечается, что правоохранительные органы Болгарии выдали европейские ордера на арест обвиняемых и объявили их в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции. На этой почве информацию о них внесли в базу Интерпола и Шенгенскую информационную систему.

Напомним, 27 апреля 2015 года Гебревы и третий потерпевший почувствовали недомогание, находясь в разных частях города. Но утром того же дня они находились в офисе своей компании. Всех отравленных удалось спасти. По данным The Bellingcat, они были отравлены нервно-паралитическим ядом "Новичок", которым также сотрудники ГРУ отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

При этом мотивы отравления пока что остаются неясными. Емилиян Гебрев является известным в Болгарии бизнесменом, который владеет компанией "Дунарит" и оружейным заводом. При этом оружие Украине после начала войны на Донбассе он не поставлял, а его поставки во время войны в Грузии составили менее 10% от совокупного экспорта Болгарии.

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