Болгария подписала соглашение с РФ на ремонт МиГ-29, отклонив жалобу Украины

Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.

Об этом свидетельствуют документы Министерства обороны Болгарии, сообщает Reuters.

Болгария, которая является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна эффективно отремонтировать МиГ-29.

Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний контракт на 81,3 млн леев ($51.45 млн.) с группой "МиГ", но отложило подписание после жалобы украинской компании "Укринмаш".

Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Минобороны ранее объясняло, что выбрало процедуру прямых переговоров с концерном "МиГ", потому что только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможность ремонта МиГ-29.

София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей у одной из стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что болгарские летчики не хотят пилотировать российские истребители МиГ-29, так как сомневаются в их состоянии и безопасности полета. Об этом заявил заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов. В свою очередь министр обороны этой страны выразил недовольство пилотами, которые бойкотируют российские истребители. Он считает, что это связано с проведением политически мотивированной кампании против россиян.

Как сообщал в 2016 году глава правительства Сербии Александр Вучич, Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.