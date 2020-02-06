Болгария выступает против дорогого российского газа

В 2019 году цены на газ в Европе снизились, но "Газпром" не уменьшил их для Болгарии

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Болгарский государственный поставщик газа Bulgargaz планирует обратиться в Еврокомиссию с просьбой возобновить антимонопольное расследование против "Газпрома". Об этом пишет издание EURACTIV со ссылкой на источники в Софии.

Речь идет о нарушении "Газпромом" обязательства по корректировке цен на российский газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС, что позволило Еврокомиссии закрыть дело в мае 2018 года.

Дело длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с важными условиями: российская компания должна была снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке.

Расследование касалось предполагаемого злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии.

Ход дела определил рыночные цены на природный газ в Европе. Это цены на континентальных хабах, а также средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии.

Как отмечает издание, цена российского газа не беспокоила Болгарию до конца 2018 года. Проблемы возникли с начала 2019 года, когда цены на хабах значительно снизились.

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По данным Bulgargaz, болгарский запрос на пересмотр цен был отправлен в начале августа прошлого года, а срок для достижения соглашения между двумя странами истек без результата спустя 120 дней (в начале декабря).

Переговоры между Bulgargaz и "Газпромом" за последние полгода были безуспешными. Источники сообщили, что отсутствие реакции на ряд предложений Болгарии является способом для "Газпрома" отсрочить пересмотр цены контракта, и у россиян, очевидно, нет желания достигнуть соглашения.

Тем временем Еврокомиссия опубликовала официальные данные о ценах на природный газ в третьем квартале 2019 года. Из регулярного отчета Еврокомиссии стало ясно, что семь из восьми стран, попавших под антимонопольное расследование, уже получили снижение цен на газ от "Газпрома", а Болгария – нет. В третьем квартала 2019 года Болгария стала страной, покупающей самый дорогой газ в ЕС. Именно поэтому Bulgargaz планирует обратиться за поддержкой к Европейской комиссии, чтобы заставить "Газпром" выполнить свои добровольные обязательства.

Более того, существует риск повторного открытия антимонопольной процедуры против "Газпрома", и в этом случае "Газпром" снова столкнется с опасностью уплаты огромного штрафа, чего компания избежала, приняв на себя добровольные обязательства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Давосе президент Дональд Трамп призвал Европу покупать газ у США. В своей речи Трамп похвалил экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, приводя его в пример другим государствам.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", – сказал лидер США.

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию". Он отметил, что граждане США тратят на оплату электроэнергии на пятьсот долларов меньше в год, чем жители Европы.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что представитель влиятельной американской организации раскрыл подоплеку американских санкций против газопровода в Европу, отметив, что "Северный поток – 2" заблокирован на два года.

Также мы рассказывали, что пока "Нафтогаз Украины" готовится к виртуальному реверсу газа из Словакии, такой реверс запущен между Украиной и Польшей. И украинские трейдеры уже активно используют новые возможности и начали поставки газа из Польши через ГИС "Дроздовичи".

В декабре стало известно, что Польша намерена построить еще один терминал сжиженного природного газа (LNG) в Гданьске или в Гдыне и хочет стать газовым хабом для стран региона, в частности для Украины. Благодаря подобным инвестициям Польша не только сама будет обеспечена газом, что повлияет на ее энергетическую безопасность, но и сможет "нести безопасность другим странам Центральной Европы – Словакии, Украине и далее на юг".

А о том, как президент Владимир Зеленский хочет покупать каспийский газ с помощью турецкого газопровода, смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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