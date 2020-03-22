Больше двух не собираться, но на зарядку на улицу можно: в Германии ужесточают карантин

Нарушителям карантина грозит штраф до 25 тысяч евро

В Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться больше, чем двум лицам вместе. Об этом сообщает DW.

Согласно соглашению канцлера Германии Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель, в ближайшие две недели жителям страны будет запрещено собираться больше двух человек вместе. Исключением являются члены семьи и люди, живущие единым домашним хозяйством.

Контакты с остальными людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах.

Кроме того, все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Это касается также парикмахерских и косметических студий.

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Но, согласно договору, по-прежнему разрешается ездить на работу или поездки для помощи другим. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушение ограничений будут контролировать административные органы и полиция. По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, нарушителям карнатин грозит штраф до 25 тыс. евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Как стало известно изданию Spiegel Online, группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Германии в городе Мюлльрозе женщина, инфицированная коронавирусом, покинула изоляцию и попала в ДТП.

Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн человек.

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