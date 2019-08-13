Большинство британцев поддерживают Brexit "любой ценой"

Новый премьер Борис Джонсон обещает вывести свою страну из ЕС к 31 октября

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой", даже если для этого потребуется приостановить приостановление работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения, сообщает Reuters.

Новости "Сегодня" сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением или без него.

54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановку работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".

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Остальные 46% не согласны с таким утверждением.

Результат основан на ответах 1645 респондентов с исключением тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.

Отметим, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. В то же время в Еврокомиссии заявили, что требования Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза.

Журналисты "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего ждать Соединенному Королевству после выхода из Евросоюза. Подробности – в видеосюжете:

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