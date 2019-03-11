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Большинство немцев выступают против досрочного ухода Меркель с поста канцлера – опрос

Сегодня, 13:34

67% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась главой правительства до осени 2021 года

Фото: AFP
Большинство немцев выступают против досрочного ухода Меркель с поста канцлера – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a82/1bb/5c6a821bbd03d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a82/1bb/5c6a821bbd03d.jpg Евросоюз 67% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась главой правительства до осени 2021 года

Подавляющее большинство граждан ФРГ надеются, что Ангела Меркель не уйдет досрочно в отставку и доработает канцлером до окончания нынешнего легислатурного периода осенью 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного телеканалами RTL и NTV.

Согласно данным исследования, 67% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась главой правительства до осени 2021 года. Лишь 29% выступили за ее досрочный уход.

Ранее появилась информация о том, что Меркель может передать власть до окончания легислатурного периода нынешней главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В связи с этим отдельные представители Социал-демократической партии Германии пригрозили выйти из правящей коалиции в случае, если это произойдет.

Опрос проводился 6–8 марта. В нем участвовали около 1,5 тыс. граждан Германии.

Напомним, в феврале канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что будет оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода – до 2021 года.

В прошлом году она отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период.

Своей решение она объяснила провалом правящей коалиции, состоящей из блока ХДС-ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на местных выборах. Результаты голосования она назвала "горькими" и "разочаровывающими", признав их результатом "политики на федеральном уровне".

Ангела Меркель призвала все партии "открыть новую главу" и искать пути для сохранения внутреннего мира в Германии и выразила надежду, что ее решение позволит правительству вернуться к плодотворной работе, а ее партии найти новые решения на будущее.

Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Тег опрос, Меркель, канцлер

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ТАСС

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