Бомж, похитивший деньги из аэропорта, пожаловался, что их украли

Полиция Парижа поймала воришку, однако денег при нем уже не было

Французская полиция наконец поймала бездомного, который не так давно вынес из аэропорта 300 тысяч евро так, что его никто не заметил. Однако денег при нем уже не было.

Об этом сообщает The Local.

В декабре бомж украл 300 тысяч евро из офиса компании Loomis CIT, занимающейся операциями с наличными в аэропорту Шарль-де-Голль. После этого он бесследно исчез.

Полиция искала его почти два месяца, в конце концов его нашли в приюте в пригороде Парижа. После обычной проверки личности его арестовали.

Беглец признал, что он украл деньги. Но когда его спросили, где награбленное, заявил офицерам, что его избили и ограбили, а большинство похищенной суммы – украли. Часть суммы он впрочем успел потратить и раздать друзьям.

Шансы того, что полиции Парижа удастся найти деньги – крайне малы.

Напомним, в штате Техас (США) 20-летний бездомный Лийон Де Сильва, который три года "кочевал", закончил среднюю школу с отличием.

А вот Киеве на Воздухофлотском проспекте 55 бездомный мужчина разбил заднее стекло автомобиля бутылкой и залез внутрь, чтобы согреться.