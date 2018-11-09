Борьба с "евробляхами" по-итальянски: драконовские штрафы и конфискации

Сегодня, 19:12

Ужесточив действующие нормы, правительство Италии надеется побороть уклонения от уплаты налогов итальянцами

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Незарегистрированные автомобили доставляют проблемы властям не только Украины, но и Италии, правительство которой объявило настоящую войну водителям машин на иностранной регистрации.

Как пишет ANSA, 8 ноября министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли объявил о нововведениях, которые приведут к ужесточению действующих норм и должны побороть уклонения от уплаты налогов итальянцами. Хотя на иностранцев, работающих на территории страны новые законы тоже коснутся.

Так, людям, проживающим на территории Италии дольше 60 дней, будут запрещено управлять автомобилями номерными знаками других государств. Нарушителей будут ждать штрафы – 84 и 335 евро в первый и второй раз, но на третий раз это будет уже 712 евро и конфискация авто.

Владельцу машины дадут 180 дней на перерегистрацию – в это время автомобиль будет находиться на складе. Если в установленный срок его собственник не выполнит предписание, его "железный конь" будет конфискован навсегда.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты № 8487 и 8488, которые устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

01_189

Как уже сообщалось,оба законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах в первом чтении Рада одобрила еще 13 июля 2018 года.

При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.
    Италия, акциз, машина, автомобиль, растаможка, евробляхи
    Источник:

    "Сегодня"

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    Авто

    Фото: Данил Павлов

    Еврономера в законе: авто станут доступнее, но вылезут евробляхерам боком

    Сегодня, 07:35

    Украинским собственникам евроблях придется или растаможить автомобили, или избавиться от них

    Авто

    фото: скриншот видео

    "Мы проиграли небольшой бой": лидер "АвтоЕвроСилы" сжег свой внедорожник в знак протеста

    Вчера, 22:33

    Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах  
    Загрузка...

    Авто

    Фото: "Сегодня"

    "Наполовину беременны": эксперт рассказала о неоднозначности закона о "евробляхах"

    Вчера, 20:06

    Законопроект № 8487 не решает проблему с автомобилями на иностранных номерах полноценно, уверена специалист

    Авто

    Новые правила растаможки авто: депутат жестко ответил на требования "евробляхеров"

    Вчера, 19:37

    Воспользоваться "акцизной" скидкой смогут все желающие, уверен нардеп

    Авто

    "Война" за акцизы: решение Рады не устроило владельцев "евроблях" и попало под критику экспертов

    Вчера, 17:37

    Специалисты считают, что для некоторых автовладельцев растаможка станет еще дороже, чем была

    Авто

    Скидки и штрафы: Рада окончательно приняла законы о "евробляхах"

    Вчера, 17:35

    Владельцам авто на еврономерах придется решить - вывозить машину за пределы Украины или платить налоги
    Загрузка...