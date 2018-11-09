Борьба с "евробляхами" по-итальянски: драконовские штрафы и конфискации

Незарегистрированные автомобили доставляют проблемы властям не только Украины, но и Италии, правительство которой объявило настоящую войну водителям машин на иностранной регистрации.

Как пишет ANSA, 8 ноября министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли объявил о нововведениях, которые приведут к ужесточению действующих норм и должны побороть уклонения от уплаты налогов итальянцами. Хотя на иностранцев, работающих на территории страны новые законы тоже коснутся.

Так, людям, проживающим на территории Италии дольше 60 дней, будут запрещено управлять автомобилями номерными знаками других государств. Нарушителей будут ждать штрафы – 84 и 335 евро в первый и второй раз, но на третий раз это будет уже 712 евро и конфискация авто.

Владельцу машины дадут 180 дней на перерегистрацию – в это время автомобиль будет находиться на складе. Если в установленный срок его собственник не выполнит предписание, его "железный конь" будет конфискован навсегда.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты № 8487 и 8488, которые устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Как уже сообщалось,оба законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах в первом чтении Рада одобрила еще 13 июля 2018 года.

При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.