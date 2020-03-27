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Борьба с коронавирусом: Еврокомиссия получит доступ к данным мобильных операторов

27 марта, 06:05

Денис Беспалов

Мобильные операторы согласились на сотрудничество с Брюселем

Восемь мобильных операторов в Европе согласились предоставить Европейской комиссии, которая столкнулась с проблемами в борьбе с COVID-19, геолокационные данные пользователей, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон, заявил, что Брюссель будет использовать только анонимные данные, а после окончания пандемии COVID-19 вся информация будет удалена. Он заверил, что Еврокомиссия не планирует контролировать людей.

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Reuters отмечает, что в ряде стран от Сингапура до Тайваня и Израиля уже используют приложения для смартфонов с отслеживанием контактов, чтобы определить местонахождение людей для противодействия распространению коронавируса.

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В Украине в ближайшее время также планируют запустить подобное мобильное приложение.

Так глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что обязательный контроль будет введен для больных COVID-19 и добровольный для самоизолированных путем фиксации в случайный период времени геолокации и FaceID.

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ЕС Еврокомиссия операторы коронавирус

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