Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент

Сегодня, 18:41

Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе

Джереми Хант
Джереми Хант. Фото: AFP
Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg Евросоюз Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе

В противостоянии российскому влиянию и другим вызовам, с которыми сталкивается Великобритания, у Лондона нет более важного союзника, чем США, заявили в МИД Соединенного Королевства.

"США остаются ближайшим партнером и союзником Великобритании. Когда речь заходит о проблемах, таких как борьба с пагубным влиянием России, прекращение гуманитарных кризисов, таких как в Йемене, и отмена использования химического оружия, то для нас не существует более важных отношений на международной арене", — сказал пресс-секретарь Форин-оффиса перед визитом главы внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в США.

В МИД отметили, что одной из тем встречи будет будущее британо-американских отношений и в частности соглашение о свободной торговле, которую Лондон надеется заключить с Вашингтоном после выхода Великобритании из состава ЕС, намеченного на 29 марта.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два государства объединяют "общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир".

Напомним, в ответ на отравление экс-генерала ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из Великобритании выгнали 23 российских дипломата.

Кроме того, британский премьер Тереза Мэй выступала за ужесточение санкций в отношении России.

Также мы писали, что в Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.

Россия, Великобритания, агрессия России, хант

Вы сейчас просматриваете новость " Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британцы больше не хотят Brexit – опрос

17 января, 15:30

56% опрошенных британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС

В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия из-за Brexit

16 января, 02:27

Возможны досрочные выборы

"Время почти истекло". Когда и как Великобритания выйдет из ЕС и выйдет ли вообще

18 января, 07:51

Британский парламент затормозил Брексит. Как будут развиваться события вокруг выхода Британии из ЕС, наверняка не может сказать никто

Лондону придется заплатить компенсацию за Brexit даже в случае отсутствия сделки – ЕС

Сегодня, 15:57

В Евросоюзе рассчитывают, что Лондон не откажется от своих финансовых обязательств перед Брюсселем

В Евросоюзе считают бессмысленным ограничение "запасного плана" Brexit по Северной Ирландии

Сегодня, 12:58

Backstop существует не для того, чтобы им обязательно воспользовались

Отсрочка Brexit не пройдет: министр назвал причину

Вчера, 16:53

Брюссель не хочет продлевать действие статьи 50 Лиссабонского договора из-за майских выборов в Европарламент

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы