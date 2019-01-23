Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент
Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе
В противостоянии российскому влиянию и другим вызовам, с которыми сталкивается Великобритания, у Лондона нет более важного союзника, чем США, заявили в МИД Соединенного Королевства.
"США остаются ближайшим партнером и союзником Великобритании. Когда речь заходит о проблемах, таких как борьба с пагубным влиянием России, прекращение гуманитарных кризисов, таких как в Йемене, и отмена использования химического оружия, то для нас не существует более важных отношений на международной арене", — сказал пресс-секретарь Форин-оффиса перед визитом главы внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в США.
В МИД отметили, что одной из тем встречи будет будущее британо-американских отношений и в частности соглашение о свободной торговле, которую Лондон надеется заключить с Вашингтоном после выхода Великобритании из состава ЕС, намеченного на 29 марта.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два государства объединяют "общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир".
Напомним, в ответ на отравление экс-генерала ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из Великобритании выгнали 23 российских дипломата.
Кроме того, британский премьер Тереза Мэй выступала за ужесточение санкций в отношении России.
Также мы писали, что в Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.
Вы сейчас просматриваете новость " Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британцы больше не хотят Brexit – опрос
56% опрошенных британцев выступают за то, чтобы остаться в ЕС
"Время почти истекло". Когда и как Великобритания выйдет из ЕС и выйдет ли вообще
Британский парламент затормозил Брексит. Как будут развиваться события вокруг выхода Британии из ЕС, наверняка не может сказать никто
Лондону придется заплатить компенсацию за Brexit даже в случае отсутствия сделки – ЕС
В Евросоюзе рассчитывают, что Лондон не откажется от своих финансовых обязательств перед Брюсселем
В Евросоюзе считают бессмысленным ограничение "запасного плана" Brexit по Северной Ирландии
Backstop существует не для того, чтобы им обязательно воспользовались