Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент

Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе

Джереми Хант. Фото: AFP

Борьба с пагубным влиянием России: в Британии назвали главный инструмент //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg 2019-01-23T18:41:58+02:00 Евросоюз Лондон и Вашингтон объединяют общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир, заявили в Форин-офисе

В противостоянии российскому влиянию и другим вызовам, с которыми сталкивается Великобритания, у Лондона нет более важного союзника, чем США, заявили в МИД Соединенного Королевства.

"США остаются ближайшим партнером и союзником Великобритании. Когда речь заходит о проблемах, таких как борьба с пагубным влиянием России, прекращение гуманитарных кризисов, таких как в Йемене, и отмена использования химического оружия, то для нас не существует более важных отношений на международной арене", — сказал пресс-секретарь Форин-оффиса перед визитом главы внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в США.

В МИД отметили, что одной из тем встречи будет будущее британо-американских отношений и в частности соглашение о свободной торговле, которую Лондон надеется заключить с Вашингтоном после выхода Великобритании из состава ЕС, намеченного на 29 марта.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два государства объединяют "общие ценности и надежды на более безопасный, стабильный и процветающий мир".

Напомним, в ответ на отравление экс-генерала ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из Великобритании выгнали 23 российских дипломата.

Кроме того, британский премьер Тереза Мэй выступала за ужесточение санкций в отношении России.

Также мы писали, что в Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", который принадлежит Мурманскому морскому пароходству.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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