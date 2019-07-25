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Борис Джонсон назначил ключевых министров в своем правительстве

25 июля, 02:33

Джонсон вступил в должность премьер-министра страны

Фото: Getty Images

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых новых глав министерств в своем правительстве. Об этом сообщает The Guardian.

Экс-министр внутренних дел Великобритании занял должность канцлера Казначейства.

Прити Пател, которая в 2016–2017 годах работала на должности министра по делам международного развития, получила пост министра внутренних дел страны.

Мэри Элизабет Трасс возглавила министерство торговли. В кабинете Дэвида Кэмерона она занимала должность министра окружающей среды, а при премьере Терезе Мэй – министра юстиции и замминистра финансов.

Министерство иностранных дел досталось экс-министру по вопросам Brexit Доминику Раабу.

Министерством обороны теперь будет руководить бывший замминистра МВД Бен Уоллес.

Вместе с тем, министр по делам Brexit Стивен Барклай сохранит свою должность в правительстве Джонсона.

Майкл Гоув, бывший соперник Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии, займет должность канцлера герцогства Ланкашир. На данной должности формальные обязанности минимальны, однако данный пост, как правило, получает тот, кто в правительстве будет исполнять роль посредника. Например, именно эту должность занимал Дэвид Лидингтон, который был де-факто заместителем Терезы Мэй.

Победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министра страны 24 июля

Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.


Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

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Тег Великобритания, премьер, назначения, министры, Борис Джонсон

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