Борис Джонсон назначил ключевых министров в своем правительстве
Джонсон вступил в должность премьер-министра страны
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых новых глав министерств в своем правительстве. Об этом сообщает The Guardian.
Экс-министр внутренних дел Великобритании занял должность канцлера Казначейства.
Прити Пател, которая в 2016–2017 годах работала на должности министра по делам международного развития, получила пост министра внутренних дел страны.
Мэри Элизабет Трасс возглавила министерство торговли. В кабинете Дэвида Кэмерона она занимала должность министра окружающей среды, а при премьере Терезе Мэй – министра юстиции и замминистра финансов.
Министерство иностранных дел досталось экс-министру по вопросам Brexit Доминику Раабу.
Министерством обороны теперь будет руководить бывший замминистра МВД Бен Уоллес.
Вместе с тем, министр по делам Brexit Стивен Барклай сохранит свою должность в правительстве Джонсона.
Майкл Гоув, бывший соперник Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии, займет должность канцлера герцогства Ланкашир. На данной должности формальные обязанности минимальны, однако данный пост, как правило, получает тот, кто в правительстве будет исполнять роль посредника. Например, именно эту должность занимал Дэвид Лидингтон, который был де-факто заместителем Терезы Мэй.
Победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министра страны 24 июля
Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.
Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.
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