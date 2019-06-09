Борис Джонсон не намерен платить ЕС за Brexit

Вероятный преемник Терезы Мэй считает невыгодными нынешние соглашения

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Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, заявил, что он не будет оплачивать Евросоюзу выход из ЕС при нынешних условиях соглашения. По его словам, нужна более приемлемая сделка.

"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут сохранены до тех пор, пока у нас не будет большей ясности о пути вперед", – сказал Джонсон.

Также политик добавил, что "для достижения хорошей сделки деньги являются отличным растворителем и отличной смазкой".

За выход из ЕС Великобритания должна заплатить 39 млрд фунтов-стерлингов, то есть 49,6 млрд долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности.

Кроме этого, Европейский Союз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября.

Мэй покинула пост главы Консервативной партии седьмого июня, британским консерваторам предстоит избрать нового руководителя, который и станет новым премьер-министром. До этого Мэй продолжит выполнять обязанности главы кабинета.

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