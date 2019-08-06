Борис Джонсон не уйдет в отставку ни при каких обстоятельствах

Новый британский премьер-министр Борис Джонсон, который хочет во что бы то ни стало к 31 октября вывести Великобританию из ЕС, не сложит свои полномочия даже в том случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.
Согласно источникам The Times, это допускают на Даунинг-стрит.
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На прошлой неделе советник главы правительства и один из архитекторов кампании за выход из ЕС Доминик Каммингс заявил коллегам, что Джонсон не уйдет в отставку, даже если выступающие против Brexit консерваторы cформируют "правительство национального единства" с лейбористами и проголосуют за отставку правительства.
В таком случае у депутатов будет 14 дней, чтобы сформировать новое правительство, но Джонсон проигнорирует результаты голосования и объявит всеобщие выборы после выхода Британии из ЕС.
Однако в таком случае существует риск начала конституционного кризиса, в который придется вмешаться королеве Елизавете II.
Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.
Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.
Премьер-министром Борис Джонсон стал 23 июля, когда объявили результаты перевыборов лидера правящей Консервативной партии из-за отставки Терезы Мэй. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":
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