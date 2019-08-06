Британский премьер решил во что бы то ни стало вывести Соединенное Королевство из ЕС

Борис Джонсон / Фото: AFP

Борис Джонсон не уйдет в отставку ни при каких обстоятельствах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-08-06T14:27:00+03:00 Евросоюз Британский премьер решил во что бы то ни стало вывести Соединенное Королевство из ЕС

Новый британский премьер-министр Борис Джонсон, который хочет во что бы то ни стало к 31 октября вывести Великобританию из ЕС, не сложит свои полномочия даже в том случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.

Согласно источникам The Times, это допускают на Даунинг-стрит.

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На прошлой неделе советник главы правительства и один из архитекторов кампании за выход из ЕС Доминик Каммингс заявил коллегам, что Джонсон не уйдет в отставку, даже если выступающие против Brexit консерваторы cформируют "правительство национального единства" с лейбористами и проголосуют за отставку правительства.

В таком случае у депутатов будет 14 дней, чтобы сформировать новое правительство, но Джонсон проигнорирует результаты голосования и объявит всеобщие выборы после выхода Британии из ЕС.

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Однако в таком случае существует риск начала конституционного кризиса, в который придется вмешаться королеве Елизавете II.

Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.

Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

Премьер-министром Борис Джонсон стал 23 июля, когда объявили результаты перевыборов лидера правящей Консервативной партии из-за отставки Терезы Мэй. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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