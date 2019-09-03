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Борис Джонсон передумал распускать парламент Британии

3 сентября, 13:06

Британский премьер заявил, что "не хочет выборов"

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Несмотря на противоречия с членами парламента по поводу Brexit, британский премьер-министр Борис Джонсон пока что не собирается проводить внеочередные всеобщие выборы.

Об этом глава правительства заявил, выступая со специальным обращением перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит.

"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ", – сказал он.

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В то же время, глава Консервативной партии попросил парламентариев не подрывать позиции Соединенного Королевства на переговорах с Евросоюзом, выразив надежду на то, что соглашения об условиях сотрудничества после выхода Британии из ЕС, возможно, еще удастся достичь.

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По словам Джонсона, шансы достичь прогресса по договоренностям c ЕС выросли по трем причинам: Брюссель видит, что Великобритания "хочет сделки", кроме того понимает, что у Соединенного Королевства есть "четкое представление" о том, как должен проходить Brexit, и осознает, что Лондон ведет подготовку к жесткому варианту выхода из ЕС.

Напомним, ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что, если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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