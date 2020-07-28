Борис Джонсон предупредил Европу об угрозе второй волны коронавируса

Британский премьер говорит о необходимости быстрых и решительных шагов

Глава британского правительства Борис Джонсон, который переболел коронавирусом с осложнениями, заговорил о признаках второй волны эпидемии COVID-19 в Европе. Об этом он рассказал телеканалу Sky News.

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"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", – сказал Джонсон.

Он также поддержал введенный 26 июля обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал полной неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска на Пиренеи.

"То, что мы должны сделать, – предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти", – сказал британский премьер.

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За последние две недели в испанской Каталонии было зафиксировано почти 8 тыс. случаев заражения, в то время как во всей Испании – 16 тыс.

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Также напомним, в связи с распространением коронавируса власти испанской деревни Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Кроме этого, правоохранители теперь будут штрафовать людей, распивающих алкоголь на улице, а не в ресторане или баре.

Новости "Сегодня" также писали, что Джонсон тяжело перенес вызванное коронавирусом заболевание:

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