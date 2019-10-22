Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Борис Джонсон распустит парламент: СМИ сообщили детали

22 октября, 17:07

Британский премьер готов перейти к отчаянным мерам ради Brexit

/ Фото: Getty Images

Если вместо принятия проекта сделки о Brexit нижняя палата британского парламента снова попробует отсрочить выход королевства из ЕС, премьер-министр Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы до конца года.

Об этом сообщила британский политический обозреватель Лора Кюнссберг, ссылаясь на собственные источники на Даунинг-стрит.

"Если парламент вновь выскажется за отсрочку, отвергнув программное предложение, а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда мы отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов до Рождества", — цитирует журналистка слова источника из премьерской канцелярии.

Реклама

Следует уточнить, что речь идет о католическом Рождестве, которое отмечается 25 декабря.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Напомним, ранее в этот же день правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Ранее "Сегодня" сообщали, что досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве могли пройти еще в сентябре. Но несмотря на противоречия с депутатами по поводу Brexit, британский премьер отказался распускать парламент.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Великобритания досрочные выборы Борис Джонсон парламентские выборы Brexit

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера избили в ПольшеЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel

Новости партнеров

Loading...
загрузка...