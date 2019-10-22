Борис Джонсон распустит парламент: СМИ сообщили детали

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Если вместо принятия проекта сделки о Brexit нижняя палата британского парламента снова попробует отсрочить выход королевства из ЕС, премьер-министр Борис Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы до конца года.

Об этом сообщила британский политический обозреватель Лора Кюнссберг, ссылаясь на собственные источники на Даунинг-стрит.

"Если парламент вновь выскажется за отсрочку, отвергнув программное предложение, а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда мы отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов до Рождества", — цитирует журналистка слова источника из премьерской канцелярии.

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Следует уточнить, что речь идет о католическом Рождестве, которое отмечается 25 декабря.

Напомним, ранее в этот же день правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Ранее "Сегодня" сообщали, что досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве могли пройти еще в сентябре. Но несмотря на противоречия с депутатами по поводу Brexit, британский премьер отказался распускать парламент.

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