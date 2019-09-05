Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Борис Джонсон спас милого щенка от смерти

5 сентября, 04:47

Песика было решено поселить на Даунинг-стрит, где ему придется подружиться с котом Ларри

В резиденцию британского премьер-министра Бориса Джонсона, который собирается объявить досрочные выборы в парламент, привезли щенка. Глава правительства и его возлюбленная Керри Саймондс взяли песика из приюта для животных.

Имя нового обитателя резиденции пока неизвестно, но известна его порода – джек-рассел-терьер, и что ему всего лишь 15 недель от роду.

Собаку от смерти спасли волонтеры – ему грозила смерть, потому что фермер из Южного Уэльса, где он родился, хотел его усыпить.

Реклама

О том, что он хочет собаку, Джонсон объявил, как только возглавил британское правительство.

Премьерский кот Ларри

Премьерский кот Ларри / Фото: AFP

В тренде
Закон Ляшко и адекватная альтернатива: юрист объяснила разницу в законопроектах о борьбе с педофилами

Теперь новому любимцу премьера придется подружиться с другим питомцем на Даунинг-стрит, где в резиденции уже несколько лет живет официальный мышелов – кот Ларри. Но щенок уже прошел специальную подготовку, поэтому конфликта быть не должно.

Напомним, в этом июне кот Ларри едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевства.

Мы также писали, что в прошлом году Ларри посадили на специальную диету, потому что он стал слишком ленивым. Даже его основную "работу" – ловлю мышей – приходилось выполнять специальной службе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Великобритания собака щенок домашние животные джонсон питомец

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Германии носорог чуть не убил женщину: видео
В Германии носорог чуть не убил женщину: видеоЕвросоюз
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад
После переезда в новый дом пара нашла невероятный кладFun
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дняПолитика

Новости партнеров

Loading...