Борис Джонсон спас милого щенка от смерти

Песика было решено поселить на Даунинг-стрит, где ему придется подружиться с котом Ларри

В резиденцию британского премьер-министра Бориса Джонсона, который собирается объявить досрочные выборы в парламент, привезли щенка. Глава правительства и его возлюбленная Керри Саймондс взяли песика из приюта для животных.

Имя нового обитателя резиденции пока неизвестно, но известна его порода – джек-рассел-терьер, и что ему всего лишь 15 недель от роду.

Собаку от смерти спасли волонтеры – ему грозила смерть, потому что фермер из Южного Уэльса, где он родился, хотел его усыпить.

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О том, что он хочет собаку, Джонсон объявил, как только возглавил британское правительство.

Премьерский кот Ларри / Фото: AFP В тренде Закон Ляшко и адекватная альтернатива: юрист объяснила разницу в законопроектах о борьбе с педофилами

Теперь новому любимцу премьера придется подружиться с другим питомцем на Даунинг-стрит, где в резиденции уже несколько лет живет официальный мышелов – кот Ларри. Но щенок уже прошел специальную подготовку, поэтому конфликта быть не должно.

Напомним, в этом июне кот Ларри едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевства.

Мы также писали, что в прошлом году Ларри посадили на специальную диету, потому что он стал слишком ленивым. Даже его основную "работу" – ловлю мышей – приходилось выполнять специальной службе.

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