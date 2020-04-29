Борис Джонсон стал отцом в шестой раз

"У матери и ребенка все хорошо", - сообщил представитель пары

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опять стал папой- его невеста Кэрри Симондс родила ему сына.

Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на собственные источники, а также это подтвердили представители пары, для которой этот ребенок стал первым.

"Премьер-министр и мисс Симондс рады объявить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодняшним утром. У матери и ребенка все хорошо", – цитирует газета представителя пары, который передал их слова благодарности медикам, принимавшим роды.

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На данный момент мать и ее малыш остаются под присмотром врачей.

Отмечается, что рождение мальчика удивило многих британцев, поскольку ранее на Даунинг-стрит утверждали, что роды были запланированы на начало лета.

Борис Джонсон и Кэрри Симондс. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

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Любопытно, что Симондс и Джонсон официально не закрепили свой союз, но они помолвлены и планируют пожениться.

У 55-летнего Джонсона есть дети и от других женщин: за 15 лет брака с его бывшей супругой Мариной Уилер он стал отцом двух дочерей и двух сыновей, а в 2009 году у него родилась дочь от любовницы Хелен Макинтайр.

Рождение сына для британского премьера стало уже вторым радостным событием в этом месяце – ранее в апреле он победил коронавирус, из-за которого попал в палату интенсивной терапии.

Также сообщалось, что после появления малыша на свет Борис Джонсон собирался взять декретный отпуск, временно передав управление правительством министру иностранных дел Доминику Раабу, который заменял его, когда премьер боролся с COVID-19.

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