Бойня в чешской больнице: стрелок покончил с собой

Тело "остравского стрелка" обнаружили в автомобиле, в котором он скрылся с места преступления

Мужчина, который утром 10 декабря открыл огонь в одной из чешских больниц, покончил с собой при попытке его задержания.

Об этом сообщили в Twitter местной полиции, отметив, что личность предполагаемого убийцы выясняется.

"Мы обнаружили преступника. 42-летний мужчина выстрелил себе в голову перед тем, как полиция его обнаружила. Мы благодарим общественность за сотрудничество и содействие в патрулировании", – написали правоохранители.

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Начальник полиции Чехии Ян Швейдар поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование и выразил свои соболезнования жертвами и их родным.

Стрельба произошла около семи утра (08:00 по киевскому времени) в Факультетской больнице крупнейшего города на северо-востоке страны – Остравы. Открыв огонь в травматологическом отделении медучреждения, мужчина скрылся на автомобиле, в котором позже и обнаружили его тело.

На данный момент известно о шести погибших и двух раненых в результате нападения. Информации об украинцах среди погибших либо раненых не поступало.

Из-за атаки в Остраву стянули силы полицейского спецназа, а на территории больницы и вузов разместили усиленные патрули. В стране усилены меры безопасности.

Напомним, что полгода назад в другой чешской клинике – "На Виноградах" в Праге – постельный больной открыл огонь по другими пациентам. Прибежавшие дежурные медсестры сумели отнять у него оружие.

А в начале этого года стрельбу открыли в городской больнице Бердянска, ранив мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника.

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