Брата Лакшми Миттала освободили в Боснии за колоссальную сумму

Правоохранители Боснии освободили из-под стражи индийского бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании GIKIL Прамода Миттала, арестованного ;28 июля по коррупционным обвинениям.
По данным издания Klix, его отец Мохан Лал Миттал и выплатил залог в 1,5 млн евро, и компенсировал 11 млн евро по имущественному иску – в такую сумму оценили ущерб, который его сын с подельниками нанесли боснийской казне.
Вместе с Прамодом Митталом из заключения вышли еще два члена наблюдательного совета GIKIL – Раджиб Даш и Парамеш Батачария. После освобождения они вылетели из Боснии в Лондон.
Младшего брата владельца ArcelorMittal, миллиардера Лакшми Миттала, обвиняют в том, что он и другие фигуранты дела с 2003 года платили необоснованно завышенные вознаграждения иностранным, преимущественно индийским директорам и экспертам, а также членам их семей.
GIKIL является совместным предприятием правительственного коксохимического комбината в городе Лукавац и компании Global Steel Holdings, мажоритарный пакет акций которой до недавней поры принадлежал Прамоду Митталу.
Напомним, ранее в этом месяце правоохранительные органы американского штата Нью-Йорк арестовали 66-летнего финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.
Мы также писали об аресте одного из богатейших людей Африки – миллиардера Иссада Ребраба, состояние которого оценивается в 3,8 млрд долларов. Кроме него, также были задержаны четыре представителя клана Кунинеф – Реда, Абделькадер, Карим и Тарек.
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