Залог и компенсацию за Прамода Миттала заплатил его отец

Прамод Миттал. REUTERS/Stoyan Nenov

Брата Лакшми Миттала освободили в Боснии за колоссальную сумму https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB 2019-08-01T12:50:00+03:00 Евросоюз Залог и компенсацию за Прамода Миттала заплатил его отец

Правоохранители Боснии освободили из-под стражи индийского бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании GIKIL Прамода Миттала, арестованного ;28 июля по коррупционным обвинениям.

По данным издания Klix, его отец Мохан Лал Миттал и выплатил залог в 1,5 млн евро, и компенсировал 11 млн евро по имущественному иску – в такую сумму оценили ущерб, который его сын с подельниками нанесли боснийской казне.

Вместе с Прамодом Митталом из заключения вышли еще два члена наблюдательного совета GIKIL – Раджиб Даш и Парамеш Батачария. После освобождения они вылетели из Боснии в Лондон.

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Младшего брата владельца ArcelorMittal, миллиардера Лакшми Миттала, обвиняют в том, что он и другие фигуранты дела с 2003 года платили необоснованно завышенные вознаграждения иностранным, преимущественно индийским директорам и экспертам, а также членам их семей.

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GIKIL является совместным предприятием правительственного коксохимического комбината в городе Лукавац и компании Global Steel Holdings, мажоритарный пакет акций которой до недавней поры принадлежал Прамоду Митталу.

Напомним, ранее в этом месяце правоохранительные органы американского штата Нью-Йорк арестовали 66-летнего финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.

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