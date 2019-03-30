Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Фото: AFP

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg 2019-03-30T07:39:00+02:00 Евросоюз Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

В пятницу, 29 марта, парламент Великобритании сделал очередную – уже третью по счету – попытку принять проект Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза. И снова безуспешную: несмотря на предпринятые усилия всех заинтересованных сторон, решение поддержали всего 286 депутатов, против проголосовали 344.

Как "додавливали" Мэй

После последнего неудачного голосования за проект Соглашения 12 марта терпение было исчерпано, кажется, у всех, без исключения, участников действа. Не видя даже намека на возможность компромисса в текущих условиях, стороны начали эти условия менять. Причем все и сразу.

Первой на полную стагнацию процесса отреагировала родная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По информации The Telegraph, сразу после фиаско 12 марта часть консерваторов объявила Мэй, по сути, ультиматум: поддержка ими проекта Соглашения возможна лишь в обмен на досрочный уход премьера с должности. В принципе, такие заявления звучали из уст тех или иных представителей расколотой ныне правящей партии и раньше. Однако впервые об отставке Мэй говорилось как о жестком непременном условии.

24 марта информацию о "заговоре" подтвердила The Times. В этот день Мэй собрала закрытое экстренное заседание правительства Британии, посвященное единственному вопросу: что делать с Брексит. По информации источников издания, сразу 11 министров правительства Мэй твердо потребовали от премьер-министра уйти в отставку. Судя по всему, дискуссия проходила на повышеных тонах: коллеги по правительству назвали Мэй "эксцентричной" и "токсичной". Ожидалось, что отставка Мэй – вопрос нескольких дней.

Однако этого не случилось. Единственное, на что пошла Мэй, – пообещала, что подаст в отставку, если парламент одобрит подготовленный ее кабинетом проект Соглашения. По информации Reuters, такое обещание Мэй сделала во время встречи в узком кругу в своем загородном доме. На встрече присутствовали, в частности, влиятельные консерваторы, бывшие и действующие члены правительства Борис Джонсон, Иан Дункан Смит, Стив Бейкер, Джейкоб Рис Могг, Дэвид Дэвис и другие. Отметим, что некоторые из вышеперечисленных, в частности, Борис Джонсон и Джейкоб Рис Могг, рассматриваются как возможные претенденты на пост лидера консерваторов после отставки Мэй. Тем временем западная пресса скептически отнеслась к шагу Мэй, посчитав, что он не способен преломить ситуацию с голосованием. В первую очередь потому, что британский премьер не конкретизировала сроки своего ухода.

Ультиматум Евросоюза

Тем временем вставил свои "пять копеек" в создание ситуации цейтнота для Мэй и Евросоюз. Напомним, по итогам голосования 12 марта британский премьер заявила, что будет просить у Брюсселя отсрочки Брексита до 30 июня. На саммите 22 марта европейские лидеры наотрез отказались идти навстречу британскому премьеру. Максимум, на что согласился Евросоюз, – отсрочить Брексит до 22 мая, и то при условии, что одобренный Лондоном и Брюсселем проект Соглашения будет подержан британским парламентом до 29 марта. Если же этого снова не произойдет, "жесткий" (то есть без утвержденного Соглашения) Брексит состоится 12 апреля.

Напомним, что ранее парламент Великобритании, по сути, запретил правительству реализовать сценарий "жесткого выхода". Тем не менее он возможен против воли британских депутатов, поскольку этот момент регулирует статья 50-я Договора о ЕС, предусматривающая, что государство выходит из ЕС после истечения двух лет с начала соответствующих переговоров.

Впрочем, у британцев в таком случае будут еще варианты на выбор: отказаться от выхода или же утвердить проект Соглашения к этой дате и выйти "цивилизованно".

Отметим, что обе даты, определенные Брюсселем, не случайны и привязаны к майским выборам в Европарламент. По сути, у ЕС не было другого выхода, как поставить Британию в жесткие временные рамки. В противном случае неопределенность в вопросе Брексита уже напрямую влияла бы на избирательный процесс.

"12 апреля является ключевой датой с точки зрения решения Британии о проведении выборов в Европарламент. Если они не определятся к этому времени, вариант длительного продления автоматически станет невозможным", – цитирует Reuters комментарий председателя Евросовета Дональда Туска относительно решения ЕС.

Народ против выхода

Не дремали и противники выхода Великобритании из Европейского союза. 23 марта сотни тысяч британцев вышли на улицы городов с требованием отменить Брексит. А миллионы выступили за отмену выхода, подписав соответствующую петицию.

Еще в феврале 77-летняя Маргарет Георгиаду, бывшая преподавательница колледжа, зарегистрировала петицию "Отменить статью 50 и остаться в ЕС" на сайте парламента и правительства.

"Правительство неоднократно заявляет, что выход из ЕС – это "воля народа". Мы должны положить конец этому требованию, доказав силу государственной поддержки сейчас, чтобы остаться в ЕС. Референдума может не быть – так что проголосуйте сейчас", – отмечается в петиции.

Некоторое время голосование за петицию шло ни шатко ни валко, но после очередной неудачной попытки Мэй и парламента утвердить Соглашение петицию подписали и популяризовали многие известные и популярные британцы – политики, актеры, ученые. На сегодняшний день она собрала почти шесть миллионов голосов (это абсолютный рекорд по подписям для петиций в Британии), и число подписантов ежедневно растет.

Обращение граждан парламент Великобритании рассмотрит 1 апреля. Что касается правительства Терезы Мэй, то оно уже дало свой ответ, отметив, что не будет поддерживать данную петицию.

Парламент берет на себя ответственность. И сразу же снимает

Наконец, большую активность и ответственность в вопросе поиска выхода из положения решил проявить и парламент. 27 марта с подачи консерватора Оливера Летвина парламентарии провели "сигнальное голосование" по восьми альтернативным вариантам решения вопроса – от отмены Брексита и повторного референдума до вариаций с выходом при сохранении Таможенного союза или единого рынка и т.д. Ни один из вариантов и близко не набрал голосов, гарантирующих утверждение, что еще раз подтвердило крайнюю степень разобщенности парламента. Любопытно, что депутаты косвенно сами признали собственное бессилие и желание переложить ответственность: больше всего – 268 голосов – получил вариант решения с повторным референдумом.

Таким образом, парламент, по сути, еще 27 марта подтвердил, что вариантов осталось всего три: принять 29 марта (либо позже, но до 12 апреля) утвержденный проект Соглашения, выйти из ЕС без соглашения либо волевым решением правительства отменить выход вообще. Впрочем, последний вариант рассматривается всеми как чисто гипотетический.

Чтобы иметь возможность поставить на голосование проект Соглашения (в Британии запрещено повторно рассматривать законопроекты, если в них не внесены какие-либо изменения) в третий раз, правительство решило, что депутатам предложат одобрить лишь часть проекта Соглашения, а именно вопрос прав граждан и "ирландский вопрос", долгое время бывшие камнем преткновения для парламента. При этом политическая декларация на голосование не ставилась.

Тем не менее ни обещания Мэй уйти в отставку, ни давление "улицы", ни ультиматум Евросоюза не повлияли кардинально на позицию парламентариев. Голосование было снова провалено.

Что дальше?

В принципе, как уже отмечалось, у Британии еще есть возможность до 12 апреля проголосовать за проект Соглашения и избежать "жесткого" Брексита. Впрочем, эксперты сайта "Сегодня" скептически относятся даже к тому, что вопрос снова будет поставлен на голосование.

"Я сомневаюсь, что вопрос снова будет поставлен. Таким образом, 12 апреля они либо выйдут без соглашения, либо что-то должны придумать. Шансы, что Британия выйдет без соглашения, после сегодняшнего голосования значительно увеличились", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Брюссель уже заявил о созыве экстренного саммита лидеров ЕС на 10 апреля. Скорей всего, на нем будет решаться вопрос, дать ли Британии уйти без соглашения, либо же предоставить еще одну отсрочку. Последний варинат видится весьма сомнительным в свете ранее сделанных представителями ЕС заявлений.

Что касается отставки премьер-министра, то теперь этот вопрос "подвешен". Поскольку парламент не пошел навстречу Мэй, она теоретически не обязана выполнять свое обещание. Однако, учитывая, сколько негатива британский премьер набрала на себя за последние месяцы бесплодных попыток "продавить" Соглашение, рано или поздно она будет вынуждена пойти на этот шаг.

По словам Ильи Кусы, не исключено, Мэй так и поступит – уже после выхода Британии. В таком случае к осени стоит ожидать в этой стране перевыборов показавшего свое бессилие в вопросе Брексита парламента.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.