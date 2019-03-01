Брексит выходит на финишную прямую

Мэй предложила "дорожную карту" выхода из патовой ситуации

Фото: AFP

Брексит выходит на финишную прямую Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ce/fa1/5c78cefa12746.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ce/fa1/5c78cefa12746.jpg 2019-03-01T08:20:00+02:00 Евросоюз Мэй предложила «дорожную карту» выхода из патовой ситуации

До официально назначенной даты выхода Великобритании из Европейского союза остается меньше месяца. Однако до сих пор никто доподлинно неизвестно, покинет ли Британия ЕС 29 марта, произойдет это несколькими месяцами или годами позже и произойдет ли вообще.

А воз и ныне там

Сайт "Сегодня" уже неоднократно обращался к теме перипетий вокруг Брексита. Интерес далеко не праздный: ведь от того, на каких условиях состоится расставание Брюсселя и Лондона, зависит очень многое, в том числе для граждан нашей страны. Уже сам о себе Брексит сдвигает целые пласты в устоявшейся системе экономических, политических, социальных отношений Евросоюза. Неконтролируемый же выход, то есть выход без одобренного сторонами соглашения, грозит серьезными ударами по целым секторам экономики ЕС. Среди последствий – в том числе определенное изменение структуры рынка труда в ЕС, что может оказать непосредственное влияние на судьбы миллионов украинцев, работающих сегодня в ЕС.

С момента утверждения в ноябре прошлого года премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и лидерами государств-членов ЕС проекта Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза ситуация почти не изменилась. Если кратко: Брюссель настаивает на Брексите по процедуре, выписанной в соглашении. Тереза Мэй не может найти голосов в британском парламенте для утверждения этого документа. При этом ключевым вопросом, не позволяющим британскому правительству получить голоса парламента в поддержку проекта Соглашения, остается вопрос Северной Ирландии и таможенного союза.

"Дело в том, что в случае ратификации Соглашения в существующем виде и Брексита на условиях достигнутых договоренностей ЕС и Великобритания должны будут до 2020 года заключить новое соглашение о зоне свободной торговли, – рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский. – Что позволит сохранить прозрачные границы между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландией, которая входит в ЕС. Это ключевое условие Евросоюза. Если же соглашение о зоне свободной торговле подписано не будет, Британия на неопределенный срок остается в таможенном союзе. То есть она, вроде, и выходит, но будет вынуждена по многим торговым вопросам руководствоваться законодательными решениями ЕС. Именно такого развития ситуации и опасаются британские политики", – отметил эксперт.

При этом за три месяца много чего произошло. И неоднократные поездки Мэй на континент с тщетными попытками убедить ЕС пойти на уступки в принципиальных вопросах. И голосование британского парламента по вопросу доверия самой Мэй. И пробы различных политических сил провести через парламент альтернативные решения вопроса – вплоть до решения о повторном референдуме. Все оказалось тщетным, а время поджимало. Видимо, потому ранее жесткая и принципиальная риторика участников процесса постепенно начала смягчаться в сторону поиска хоть какого-то компромисса. И это, пожалуй, единственное на сегодня изменение. Но оно способно вывести ситуацию из пата.

Выгодная отсрочка

Во вторник, 26 февраля, Тереза Мэй, ранее не допускавшая возможности переноса даты выхода Британии, впервые отметила такой вариант как один из возможных. Во время своего выступления в парламенте Мэй предложила депутатам, по сути, "дорожную карту" выхода из зашедшей в тупик ситуации. Парламент 502 голосами символически поддержал пошаговый механизм, озвученный Мэй. Но это вовсе не означает, что такая же поддержка будет зафиксирована на каком-либо из этапов рассмотрения.

Согласно плану, 12 марта состоится очередное голосование по проекту Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза. В случае, если парламент снова не поддержит проект, 13 марта пройдет голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения – так называемый "жесткий Брексит". По большому счету, и первый, и второй вариант на данный момент – непроходные.

"Никто не хочет выхода без договора, потому что его все боятся – и в ЕС, и в Британии", – рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

После того, как британские парламентарии "провалят" голосования за Соглашение и "жесткий Брексит", придет черед рассмотрения вопроса отсрочки. Его обсудят также 13 марта. Сказать, какой именно будет отсрочка, сегодня трудно. Тереза Мэй полагает, что времени до июня будет достаточно, чтобы найти выход из положения. В то же время британская оппозиция настаивает на более длительных сроках.

"Какой будет отсрочка – неизвестно. Если пройдет поправка правительства – на два месяца. Если поправка лейбориста Ника Боулза, то максимальная- от полугода до года. Он уже вносил эту поправку, она проваливалась в начале февраля – не хватило где-то двадцати голосов. Лейбористы надеются, что в этот раз будет лучше", – отметил Илья Куса.

При этом есть сомнения, что двухмесячная отсрочка сильно поможет найти компромисс, который не удалось отыскать за предыдущие три месяца. Скорей, Тереза Мэй строит расчет на иное.

"ЕС не демонстрирует никакого желания идти навстречу Лондону. То есть отсрочка в два месяца вряд ли что-то изменит, – говорит Петр Бурковский. – Единственное, что может изменить или каким-то образом повлиять на ситуацию, – выборы в Европарламент. Думаю, главный расчет британцев как раз на них. В случае, если в Европарламенте усилится позиция евроскептиков, а это возможно, ЕС может пойти навстречу Великобритании. То есть британцы ждут, что изменится политическая ситуация в самом ЕС и, соответственно, позиция Евросоюза", – отмечает эксперт.

Брюссель же, ранее жестко выступавший против переноса Брексита, сейчас также изменил позицию. По причине тех же выборов.

"В Евросоюзе понимают, что Британия движется в сторону сценария жесткого Брексита, что для европолитиков в преддверии парламентских выборов не выгодно. И если раньше они отрицали такую возможность, то сейчас им лучше отложить Брексит – чтобы не давать красивый пас национал-популистам перед выборами", – говорит Илья Куса.

Так, председатель Европейского совета Дональд Туск назвал предложение об отсрочке "рациональным решением". Аналогичные высказывания звучали из уст и других европейских политиков. Впрочем, не факт, что решение об отсрочке (если оно будет принято британцами) получит полную поддержку в ЕС. А поскольку в Евросоюзе решения принимаются консенсусом, значит, не получит никакой.

Повторить не получится

Но, снова-таки, не факт, что 13 марта будет проголосовано и какое-либо из решений по отсрочке. А это вполне реально, поскольку даже в самой партии Терезы Мэй нет единства по этому поводу. Так, накануне сотня однопартийцев Мэй объединились вокруг идеи переноса Брексита. В то же время другие выступают против. К примеру, в последний день февраля министр сельского хозяйства Джордж Юстэс в знак протеста против переноса сложил свои полномочия.

В таком случае 14 марта может быть рассмотрен проект лейбористов по отзыву заявки о выходе и проведению референдума. После того, как 27 февраля парламент не поддержал проект лейбористов по "мягкому" Брекситу (то есть выходу Британии из ЕС с сохранением единого рынка и таможенного союза), требование полной отмены Брексита будет логичным шагом со стороны оппозиционной партии. Тем не менее шансов на отмену Брексита еще меньше, чем на продление сроков.

"Во-первых, по последним опросам, меньше половины граждан воспринимают идею повторного референдума. Во-вторых, сама идея очень опасна, поскольку поднимает вопрос доверия к наивысшей форме прямой демократии, коей является референдум. И, по логике, даже если решение плохое, его надо выполнять. Потому что иначе попираются сами основы демократии", – рассказал Илья Куса.

Но более весомой причиной не отказываться от решений референдума 2016 года является прецедентное право Великобритании.

"Если сейчас идти на повторный референдум, в будущем все, ссылаясь на этот пример и апеллируя к этому прецеденту, будут предлагать переголосовывать любые референдумы. То есть не понравятся кому-то результаты очередного референдума – тотчас будут ссылаться на сегодняшний пример. То есть в Британии это очень чувствительный вопрос. И там на самом деле многие не хотят его рассматривать именно по той причине, что не желают ставить под сомнение саму систему. Тут даже вопрос не о Брексите, а об основах системы", – говорит Илья Куса.

Исходя из этого, скорей всего, отсрочка – пусть даже минимальная – имеет больше всего шансов на прохождение в Британском парламенте. Просто другого выхода в сложившейся ситуации у британцев нет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Брексит выходит на финишную прямую". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.