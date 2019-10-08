Brexit без соглашения загонит Британию в огромные долги – доклад

По данным экспертов, в случае жесткого Brexit, дефицит бюджета Британии вырастет до 100 млрд фунтов

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) без соглашения даже при самом мягком сценарии приведет к тому, что госдолг Лондона достигнет самого высокого уровня с 1960-х годов. Об этом говорится в докладе аналитического центра "Институт фискальных исследований" (IFS) BBC.

По данным экспертов Института в случае "относительно мягкого" Brexit дефицит бюджета Великобритании вырастет до 100 млрд фунтов, а общий долг увеличится до 90% от национального дохода.

В более долгосрочной перспективе, как отмечают эксперты IFS, Brexit без соглашения будет означать уменьшение государственных расходов, или более высокие налоговые ставки, – чем во время пребывания в ЕС или в случае заключения соглашения.

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Также эксперты отмечают, что даже без Brexit Британии, вероятно, придется повышать налоговые ставки для финансирования расходов на пенсии и здравоохранение для стареющего населения.

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Ранее сообщалось, что из-за неопределенности ситуации с выходом Великобритании из состава Евросоюза министр финансов Саджид Джавид отложит объявление проекта экстренного бюджета королевства.

Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

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