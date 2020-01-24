Brexit: Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил 24 января вечером свою подпись под текстом соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из его состава (Brexit – Ред.). Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства.

Подписание документа на Даунинг-стрит, 10 в присутствии представителей ЕС и британского МИД является формальной процедурой, после которой соглашение будет передано для ратификации Евросоюзу. Королева Великобритании Елизавета II наделила силой закона билль о выходе королевства из состава сообщества, тем самым завершив процедуру утверждения сделки с Евросоюзом британской стороной.

"Подписание соглашения о выходе из ЕС — потрясающий момент. Итоги референдума 2016 года, наконец, учтены, а распрям и раздору последних лет положен конец", — говорится в заявлении Джонсона, подчеркнувшего, что теперь власти Великобритании сосредоточатся на решении внутренних проблем, а также формировании нового партнерства с ЕС "на равных условиях".

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Ранее текст соглашения был подписан главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Голосование по документу в Европарламенте состоится 29 января, после чего он будет сразу формально утвержден Советом ЕС.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах получила значительное преимущество перед оппозицией, что сделало остающиеся этапы согласования сделки британскими законодателями фактически формальностью.

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После 31 января, когда Brexit уже будет осуществлен, начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.

Между тем, Еврокомиссия уже заявила, что готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы, если Лондон не будет выполнять условиясоглашения о выходе из сообщества.

Также стало известно, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

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