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Brexit могут перенести на апрель: в Европарламенте назвали причину

Сегодня, 18:13

Антонио Таяни утверждает, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение о выходе Британии

Фото: AFP
Brexit могут перенести на апрель: в Европарламенте назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b7/7ba/5c93b77ba3fb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b7/7ba/5c93b77ba3fb7.jpg Евросоюз Антонио Таяни утверждает, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение о выходе Британии

Великобритания должна покинуть состав Европейского союза не позже 18 апреля, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", — заявил он на полях саммита ЕС, который проходит 21 марта в Брюсселе.

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Свое мнение он аргументировал тем, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение по Brexit.

Таяни опасается "серьезных последствий", к которым приведет отсрочка Brexit на более поздний срок, из-за запланированных на 23-26 мая выборов в Европарламент.

Напомним, что ранее британский премьер Тереза Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.

Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.

Переговоры Евросоюза о Brexit являются одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег Великобритания, выход, Европарламент, брексит, Brexit, таяни

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ТАСС

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