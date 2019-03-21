Brexit могут перенести на апрель: в Европарламенте назвали причину
Антонио Таяни утверждает, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение о выходе Британии
Великобритания должна покинуть состав Европейского союза не позже 18 апреля, считает председатель Европарламента Антонио Таяни.
"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", — заявил он на полях саммита ЕС, который проходит 21 марта в Брюсселе.
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Свое мнение он аргументировал тем, что после 18 апреля Европарламент уже не сможет ратифицировать соглашение по Brexit.
Таяни опасается "серьезных последствий", к которым приведет отсрочка Brexit на более поздний срок, из-за запланированных на 23-26 мая выборов в Европарламент.
Напомним, что ранее британский премьер Тереза Мэй обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.
Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.
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