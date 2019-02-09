Brexit: Нидерланды переманивают из Британии крупные компании

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg

Фото: архив.

Brexit: Нидерланды переманивают из Британии крупные компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg 2019-02-09T18:25:00+02:00 Евросоюз Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg

Нидерланды начали вести переговоры с более 250 компаниями о их переводе из Британии после Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

"Нидерландское агентство иностранных инвестиций ведет переговоры с более чем 250 зарубежными компаниями, которые рассматривают вопрос о переводе в Нидерланды после Brexit", – сообщили в Министерстве экономики Нидерландов.

Большинство из 250 компаний являются британскими, но некоторые из них американские или азиатские, которые подумывают перенести свои европейские филиалы в другую страну.

Такую Нидерланды начали применять еще с 2018 года, переманив из Британии 42 компании и создав таким образом почти две тысячи рабочих мест. В этом году они хотят нарастить усилия по привлечению британского бизнеса.

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg.

Ожидается, что число британских компаний, которые будут переезжать в страны-члены ЕС, будет расти.

Ранее сообщалось, что Нидерланды готовятся стать новым финансовым центром ЕС после Brexit.

Напомним, Комитет постоянных представителей Европейского союза (КОРЕПЕР) утвердил решение о переносе из Лондона на континент двух агентств ЕС после выхода Великобритании из состава сообщества. Согласно официальному решению Совета ЕС, опубликованному пресс-службой, Европейское агентство по банковскому контролю (European Bаnking Authority, EBA) переместится в Париж, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (European Medicines Agency, ЕМА) – в Амстердам.

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