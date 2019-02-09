Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Brexit: Нидерланды переманивают из Британии крупные компании

Сегодня, 18:25

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg

Фото: архив
Фото: архив.
Brexit: Нидерланды переманивают из Британии крупные компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg Евросоюз Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg

Нидерланды начали вести переговоры с более 250 компаниями о их переводе из Британии после Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

"Нидерландское агентство иностранных инвестиций ведет переговоры с более чем 250 зарубежными компаниями, которые рассматривают вопрос о переводе в Нидерланды после Brexit", – сообщили в Министерстве экономики Нидерландов.

Большинство из 250 компаний являются британскими, но некоторые из них американские или азиатские, которые подумывают перенести свои европейские филиалы в другую страну.

Такую Нидерланды начали применять еще с 2018 года, переманив из Британии 42 компании и создав таким образом почти две тысячи рабочих мест. В этом году они хотят нарастить усилия по привлечению британского бизнеса.

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg.

Ожидается, что число британских компаний, которые будут переезжать в страны-члены ЕС, будет расти.

Ранее сообщалось, что Нидерланды готовятся стать новым финансовым центром ЕС после Brexit.

Напомним, Комитет постоянных представителей Европейского союза (КОРЕПЕР) утвердил решение о переносе из Лондона на континент двух агентств ЕС после выхода Великобритании из состава сообщества. Согласно официальному решению Совета ЕС, опубликованному пресс-службой, Европейское агентство по банковскому контролю (European Bаnking Authority, EBA) переместится в Париж, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (European Medicines Agency, ЕМА) – в Амстердам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Нидерланды, банки, британия, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Brexit: Нидерланды переманивают из Британии крупные компании". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка развязала гонку вооружений, а Россия ввела налог на колбасу: ТОП-5 новостей мира

Сегодня, 15:30

В Британии официально подтвердили гибель футболиста Эмилиано Сала

Юнкер и ирландский премьер озвучили позицию по дальнейшим переговорам с Британией

7 февраля, 10:03

Backstop является неотъемлемой частью соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза

Мэй может снова отложить голосование по Brexit – СМИ

7 февраля, 03:13

Намеченное на 14 февраля голосование в Палате общин не состоится

Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit

6 февраля, 22:32

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится

Brexit "уронил" цены на элитное жилье в Лондоне

6 февраля, 08:13

Грядущий выход Великобритании из ЕС давит на рынок недвижимости

Мэй заявила о твердом желаним избежать жесткой границы в Ирландии

5 февраля, 23:39

Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля

Мэй попросила европейских бизнесменов содействовать пересмотру сделки по Brexit

4 февраля, 23:51

Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников

ЕС не пойдет на возобновление переговоров по условиям Brexit

4 февраля, 20:56

При этом в ЕС готовы к альтернативам во время переходного периода

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Сегодня, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Сегодня, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Сегодня, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 