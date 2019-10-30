Brexit-сделка Джонсона с ЕС: эксперты подсчитали потери британской экономики

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Ежегодные темпы роста экономики Великобритании к 2029 году будут ниже на 3,5% при нынешней сделке Лондона с Брюсселем по сравнению с тем показателем, который был бы в случае продолжения членства страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Это равносильно потере 70 млрд фунтов (почти 98 млрд долл.) в год, констатируют эксперты. Сделка британского премьера Бориса Джонсона с ЕС "снизит риск неконтролируемого выхода, но исключит возможность более тесных торговых отношений с ЕС", отметил экономист института Арно Ханцше.

Несмотря на то, что соглашение между ЕС и Великобританией устраняет неопределенности, таможенные и законодательные барьеры, оно "затруднит торговлю товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС", говорится в исследовании.

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"По нашей оценке через десятилетие экономика королевства будет меньше на 3,5% по сравнению с тем уровнем, на котором бы оказалась страна в случае продолжения членства в сообществе", – утверждается в докладе.

По сравнению с 2016 годом, когда состоялся референдум по вопросу о дальнейшем участии страны в ЕС, "экономика уже сократилась на 2,5%" в результате усилия властей обеспечить выход страны из сообщества, подчеркивают эксперты.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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