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Brexit сравнили с тюбиком зубной пасты

Сегодня, 04:55

В Люксембурге считают, что процесс Brexit не удастся обратить вспять

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls.
Brexit сравнили с тюбиком зубной пасты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b22/fb5/5cab22fb5f127.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b22/fb5/5cab22fb5f127.jpg Евросоюз В Люксембурге считают, что процесс Brexit не удастся обратить вспять

Британские власти сами завели ситуацию с выходом Объединенного Королевства из Евросоюза в тупик и теперь должны самостоятельно, либо при помощи оппозиционеров-лейбористов, ее решить, считает министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Британцы обратили ситуацию в выход без сделки, и теперь они хотят превратить его в Brexit со сделкой", — сказал дипломат.

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Глава люксембургского МИД сравнил происходящее с зубной пастой, которую "легко выдавить из тюбика, но никак не вдавить обратно", и заверил в том, что как Британия, так и ЕС готовы при этом проявить свои лучшие качества.

"Я думаю, каждый европеец и, возможно, большинство британцев не хотят, чтобы дело закончилось "жестким" Brexit. Нам, пожалуй, нужно скрестить пальцы и надеяться, что тори и лейбористы предпримут усилия, чтобы прийти к решению", — резюмировал Ассельборн.

Напомнм, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, обязывающий правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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Тег Великобритания, Люксембург, зубная паста, брексит, Brexit

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Источник:

ТАСС

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