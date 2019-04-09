Brexit сравнили с тюбиком зубной пасты
В Люксембурге считают, что процесс Brexit не удастся обратить вспять
Британские власти сами завели ситуацию с выходом Объединенного Королевства из Евросоюза в тупик и теперь должны самостоятельно, либо при помощи оппозиционеров-лейбористов, ее решить, считает министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
"Британцы обратили ситуацию в выход без сделки, и теперь они хотят превратить его в Brexit со сделкой", — сказал дипломат.
Глава люксембургского МИД сравнил происходящее с зубной пастой, которую "легко выдавить из тюбика, но никак не вдавить обратно", и заверил в том, что как Британия, так и ЕС готовы при этом проявить свои лучшие качества.
"Я думаю, каждый европеец и, возможно, большинство британцев не хотят, чтобы дело закончилось "жестким" Brexit. Нам, пожалуй, нужно скрестить пальцы и надеяться, что тори и лейбористы предпримут усилия, чтобы прийти к решению", — резюмировал Ассельборн.
Напомнм, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.
В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, обязывающий правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.
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