Brexit свершился: Великобритания вышла из Европейского союза

Фото: REUTERS/Simon Dawson

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Великобритания официально покинула состав Европейского союза.

Членство королевства в европейском сообществе, которое длилось 47 лет, прекратилось в 23:00 31 января по местному времени (час ночи 1 февраля в Украине).

Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов (52% против 48%) высказались за Brexit. По этому поводу сторонники выхода собрались в центре Лондона, где установили отсчет до этого исторического события.

Тем временем из здания Совета Евросоюза в Брюсселе, где проходят встречи стран — членов ЕС, убрали флаг Соединенного Королевства. Также британский флаг убрали из Европарламента.

Кроме того, сотрудники постоянного представительства Великобритании при ЕС сняли флаг Евросоюза со своего флагштока, оставив на нем только британский "Юнион Джек". Любопытно, что сделали они это за несколько часов до официального выхода королевства.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале работы диппредставительства Евросоюза в Великобритании и заверил в том, что Лондон останется ключевым партнером Брюсселя.

Теперь до 31 декабря 2020 года наступил переходный период, который был согласован для того, чтобы избежать негативных последствий Brexit.

В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Напомним, что новости "Сегодня" следят за развитием событий в Великобритании и мире в связи с Brexit. Более детально об этом вы можете узнать на нашем сайте.

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