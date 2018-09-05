Британцы больше не хотят Brexit – опрос

Причиной изменения позиции является растущий страх того, что выход из ЕС повредит экономике, говорится в докладе

Британцы как никогда скептически настроены в отношении Brexit. Если бы в Великобритании состоялся новый референдум о Brexit, то абсолютное большинство избирателей проголосовали бы против выхода страны из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные последнего опроса

Причиной изменения позиции является растущий страх того, что выход из ЕС повредит экономике, говорится в докладе ведущего научного института NatCen.

"59% заявили, что проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, если бы был созван еще один референдум, тогда как только 41% указали, что поддержали бы выход. Это, безусловно, самый высокий уровень поддержки позиции "остаться", который был зафиксирован нами", – говорится в докладе.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Великобритания не намерена отступать от реализации плана Brexit

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.

Напомним, что Европейский парламент надеется, что сможет заключить любое соглашение с Лондоном только за две недели до того, как Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза на переговорах с Великобритании о выходе королевства из состава ЕС Мишель Барнье категорически против предложенного британским премьер-министром Терезой Мэй будущего торгового соглашения.